Otobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki bisikletli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza, 15 Mayıs'ta Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.D. idaresindeki hafif ticari araç, bisikletiyle yola çıkan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman'a çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi süren Muhtesim Alkhshman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetti. Alkhshman'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.