Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Otobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Otobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Serik ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı 9 yaşındaki bisikletli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç kaza, 15 Mayıs'ta Antalya’nın Serik ilçesinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.D. idaresindeki hafif ticari araç, bisikletiyle yola çıkan 9 yaşındaki Muhtesim Alkhshman'a çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen küçük çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne, ardından da Antalya'daki bir hastaneye sevk edildi.

Otobanda facia! Aracın çarptığı 9 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavisi süren Muhtesim Alkhshman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen geçtiğimiz cumartesi günü hayatını kaybetti. Alkhshman'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özel, Fransız senatörleri kabul ettiEmlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisinden kimler muaf?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beylikdüzü’nde korkunç kaza! Karşı şeride uçtu, takla atarak durdu - 3. SayfaKarşı şeride uçtu, takla atarak durdu! Feci kaza kamerada124 yıl hapis cezası vardı! İzmir'de gizlendiği evde yakalandı - 3. Sayfa124 yıl hapis cezası almıştı! Gizlendiği evde yakalandıAlkolmetreyi defalarca üflüyormuş gibi yapıp, kaçtı! Polisin bir sözüyle geri döndü - 3. SayfaPolisin bir sözüyle hemen geri döndüAdana'da akılalmaz olay! Arkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldı - 3. SayfaArkadaşları eve bırakmayınca otomobil çaldıInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Konya'da yakalandı - 3. SayfaInterpol kırmızı bültenle arıyordu, Konya'da yakalandıEski polis Mossad ajanı çıktı! Zindaşti davasında adı geçiyordu... MİT film gibi olayı ortaya çıkardı - 3. SayfaEski polis yeni Mossad ajanı! 4 bin 200 lira için...
Sonraki Haber Yükleniyor...