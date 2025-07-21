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Haberler > T-Otomobil > Motosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Trafikte dengeler değişiyor 

Motosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Trafikte dengeler değişiyor 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Motosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Trafikte dengeler değişiyor 
Motosiklet, Otomobil, Trafik, Türkiye, İstatistik, Rekor, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de haziran ayı itibarıyla 6 milyon 659 bin 418 ile rekor düzeye ulaşan trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır’da otomobil sayısını geçti.

ALİ ÇELİK - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 16.739.977 adete ulaşırken son 5 yılda satış grafikleri artışa geçen motosikletlerin sayısı ise 6.659.418 adete yükseldi. 

KİLİS’TE 3 KATI 

Kilis’te 3 motosiklet sayısı, otomobilin yaklaşık 3 katına ulaşırken, verilere göre il bazında en fazla motosiklet 851 bin 382 ile İstanbul’da bulunurken, 514 bin 838 ile Antalya ve üçüncü sırada 490 bin 68 adetle İzmir yer aldı. Bu kapsamda, motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il, 47 bin 879 ile Manisa olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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