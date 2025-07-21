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Castrol Türkiye’den önemli adım! Atık yağlar ekonomiye kazandırılacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Castrol Türkiye’den önemli adım! Atık yağlar ekonomiye kazandırılacak
Atık Yağ, Castrol, Ford, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de her yıl önemli miktarda kullanılmış yağ ortaya çıkmasına rağmen, bunların yalnızca sınırlı bir bölümü doğru şekilde geri kazanılabiliyor.

ALİ ÇELİK - Bu noktadan yola çıkan Castrol, kullanılmış yağların daha verimli yönetimi ve döngüsel ekonomiye entegrasyonu amacıyla “Castrol Daha Döngüsel” adını verdiği programını başlattı. Bu girişim, işletmelerden kullanılmış yağların toplanmasını ve ileri teknolojiyle baz yağa dönüştürülmesini sağlıyor. Programın teknik altyapısı ise ileri düzey rafinasyon teknolojilerine sahip TAYRAŞ iş birliğiyle yürütülecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, bu programın Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat çekerek “İşletmeler için kullanılmış yağların geri kazanım sürecini kolaylaştıran bu programa ilk katılanlar arasında Ford Yetkili Servisleri yer aldı; önümüzdeki dönemde daha geniş kapsama ulaşmasını hedefliyoruz. Bu program, Türkiye’de döngüsel yağ ekonomisinin oluşumuna katkı sağlayan önemli bir adımı temsil ediyor” dedi.

Castrol Türkiye’den önemli adım! Atık yağlar ekonomiye kazandırılacak - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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