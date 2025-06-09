300 bin km, 7 bin saat yol verisiyle geliştirildi! Castrol’den Hibrit araçlara özel Hyspec teknolojisi 

Castrol, hibrit araçlara özel geliştirdiği yeni madeni yağ standardı HYSPEC (Hybrid Specification) ile dikkat çekiyor.

ALİ ÇELİK - Elektrikli ve hibrit araçların sayısı dünya genelinde hızla artarken, bu teknolojilere yönelik ihtiyaçlar da paralel şekilde büyüyor. Bu alandaki çalışmalarını hızlandıran Castrol, hibrit araçlara özel geliştirdiği yeni madeni yağ standardı HYSPEC (Hybrid Specification) ile dikkat çekiyor.

25 yılı aşkın hibrit motor deneyimi ve 2 milyardan fazla veri noktasının analizine dayanan bu teknoloji, zorlu test aşamalarından başarıyla geçti. Mild hibrit, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit ve içten yanmalı motorlardan oluşan 10 araçlık test filosuyla 300 bin kilometreden fazla yol kat eden Castrol, gerçek sürüş senaryolarında 7 bin saatin üzerinde motor verisi topladı. Her 3 bin kilometrede bir alınan yağ örnekleriyle detaylı incelemeler yapıldı.

Bu saha testleri neticesinde hibrit motorların karşılaştığı üç temel zorluk; motor içinde oluşan kirleticilere karşı direnç, aralıklı motor çalışmasına uyum ve termal verimliliği koruyarak yakıt tasarrufu sağlama şekilnde sıralanıyor.

SEKTÖRDE YENİ REFERANS

Tam elektrikli araçlara geçiş sürecinde hibritlerin önemli bir geçiş rolü üstlendiğini belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz “İlk hibrit araçların yollara çıkmasından bu yana bu teknolojiye özel çalışmalar yürütüyoruz. Elektrifikasyonla birlikte hibrit araçlar hızla yaygınlaşıyor ve bu da özel motor yağı ihtiyacını gündeme getiriyor. Küresel standartlar bulunsa da, hibrit motorların özgün teknik gereksinimlerini tam karşılayamayabiliyor. Castrol, bu boşluğu doldurmak üzere HYSPEC standardını geliştirdi. HYSPEC yalnızca ürün performansını belgelemiyor, aynı zamanda hibrit araçlar için yeni bir endüstri referansı oluşturuyor” dedi.