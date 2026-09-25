Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Montella'dan Dünya Kupası itirafı: "Görevden alınabilirdim"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Montella'dan Dünya Kupası itirafı:
Başlık ResmiMontelladan Dünya Kupası itirafı: Görevden alınabilirdim

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Dünya Kupası itirafı. Şampiyona öncesinde harika işler yaptıklarını ve belki de bu yüzden görevde kaldığını söyleyen Montella, “Görevden alınabilirdim ama TFF daha ötesine, geleceğe baktı.” dedi…

Kaydet
|

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacakları müsabakalar öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalya’dan La Gazzetta dello Sport’a özel demeç veren Montella, hayal kırıklığıyla sona eren Dünya Kupası macerasıyla ilgili olarak, “Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. İlk iki maçta en azından 1 puan almalıydık.” ifadelerini kullandı. Dünya Kupası öncesinde 10 maçta sadece bir kez, İspanya’ya iç sahada yenildiklerini hatırlatan Montella, “Deplasmanda da harika sonuçlar aldık, yetmiş yıl sonra Almanya’da galip geldik. Belki de bu yüzden beni değiştirmediler…” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER
Montella
SPOR

Montella'dan Fransa ve Zidane itirafı: Sadece 2 takım rekabet edebilir

SAYGI DUYUYORLAR

İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maça göre değil, yaptığı işin bütünüyle değerlendirildiğini belirterek, “2024 Avrupa Şampiyonası’na katıldık, harika bir turnuva oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi’ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı. Türkiye bence Avrupa’nın en genç ülkesi. Her yerde büyüme var ve spora çok yatırım yapılıyor. Adana Demirspor ve A Millî Takım ile beraber beş yıldır buradayım ve kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana saygı duyuyorlar, beni takdir ediyorlar ve uzun süre daha devam etmekten memnuniyet duyarım” sözlerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı: "Burada işim bitmedi"
SPOR

Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı: "Burada işim bitmedi"

YOLUMUZA BAKACAĞIZ

Türkiye’nin Uluslar Ligi’nde kolay bir grupta olmadığı hatırlatılan Montella, “Fransa’nın, diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı bir kalitesi ve oyuncu kadrosu var. Sadece İspanya ve belki Portekiz rekabet edebilir. Yarı finali kaybettiler ama İspanya’ya karşı. Zidane ile coşkularını yeniden buldular. Yine de onlar için de kolay olmayacak. İtalya ile oynayacağımız maçın dengeli geçeceğini düşünüyorum. İtalya’nın üç kere üst üste Dünya Kupası’na katılamaması inanılmaz. Uluslar A Ligi’nde ilk kez yer alıyoruz ve Avrupa’nın en iyileriyle rekabet etmek istiyoruz. Yükselen bir takımız. Kendi yolumuza bakmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
BOŞ SALONA KONUŞTU
BOŞ SALONA KONUŞTU
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
Fon krizine ilişkin ilk açıklama
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
"HADSİZ, ALÇAK!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
Fon soruşturmasında 2 özel jet ve yata el konuldu
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Milli boksör Havvanur Kethüda tarih yazdı
"BURADA İŞİM BİTMEDİ"
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı
MİÇOTAKİS'E GÜVEN YOK!
MİÇOTAKİS'E GÜVEN YOK!
Yunan halkı, İsrail ile yakınlaşmadan rahatsız
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milyarlık işlemler için "ticari ilişki" savunması
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Türk devinden Richarlison operasyonu
"RODRI VE BUSQUETS'İ ANDIRIYOR"
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
DİHA, TCG Anadolu’dan havalandı
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor
BM'DE İSYAN ETTİ
BM'DE İSYAN ETTİ
'En genç nüfuz bizde' dedi, yardımı reddetti
ZİRVEYE DAMGA VURAN AN
ZİRVEYE DAMGA VURAN AN
Trump'ın esprisi Çin liderine kahkaha attırdı
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump'ın 'Biden' esprisi Çin liderine kahkaha attırdı
Trump'ın 'Biden' esprisi Çin liderine kahkaha attırdı
Kaydet
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi! Netanyahu'nun elindeki cihaz dikkat çekti
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
Kaydet
Haaland yıldızlaştı, Norveç 5 gollü maçı kazandı
Haaland yıldızlaştı, Norveç 5 gollü maçı kazandı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.