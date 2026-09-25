Montella'dan Dünya Kupası itirafı: "Görevden alınabilirdim"

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’dan Dünya Kupası itirafı. Şampiyona öncesinde harika işler yaptıklarını ve belki de bu yüzden görevde kaldığını söyleyen Montella, “Görevden alınabilirdim ama TFF daha ötesine, geleceğe baktı.” dedi…

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A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile yapacakları müsabakalar öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalya’dan La Gazzetta dello Sport’a özel demeç veren Montella, hayal kırıklığıyla sona eren Dünya Kupası macerasıyla ilgili olarak, “Sonuçlara baktığımızda kesinlikle iyi gitmedi. İlk iki maçta en azından 1 puan almalıydık.” ifadelerini kullandı. Dünya Kupası öncesinde 10 maçta sadece bir kez, İspanya’ya iç sahada yenildiklerini hatırlatan Montella, “Deplasmanda da harika sonuçlar aldık, yetmiş yıl sonra Almanya’da galip geldik. Belki de bu yüzden beni değiştirmediler…” dedi.

SAYGI DUYUYORLAR

İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası’ndaki ilk iki maça göre değil, yaptığı işin bütünüyle değerlendirildiğini belirterek, “2024 Avrupa Şampiyonası’na katıldık, harika bir turnuva oynadık. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gittik. İlk kez Uluslar A Ligi’ndeyiz. Görevden alınabilirdim ama federasyon daha ötesine, geleceğe baktı. Türkiye bence Avrupa’nın en genç ülkesi. Her yerde büyüme var ve spora çok yatırım yapılıyor. Adana Demirspor ve A Millî Takım ile beraber beş yıldır buradayım ve kendimi evimde gibi hissediyorum. Bana saygı duyuyorlar, beni takdir ediyorlar ve uzun süre daha devam etmekten memnuniyet duyarım” sözlerini kullandı.

YOLUMUZA BAKACAĞIZ

Türkiye’nin Uluslar Ligi’nde kolay bir grupta olmadığı hatırlatılan Montella, “Fransa’nın, diğerlerinin yanına yaklaşamayacağı bir kalitesi ve oyuncu kadrosu var. Sadece İspanya ve belki Portekiz rekabet edebilir. Yarı finali kaybettiler ama İspanya’ya karşı. Zidane ile coşkularını yeniden buldular. Yine de onlar için de kolay olmayacak. İtalya ile oynayacağımız maçın dengeli geçeceğini düşünüyorum. İtalya’nın üç kere üst üste Dünya Kupası’na katılamaması inanılmaz. Uluslar A Ligi’nde ilk kez yer alıyoruz ve Avrupa’nın en iyileriyle rekabet etmek istiyoruz. Yükselen bir takımız. Kendi yolumuza bakmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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