Süper Lig ekibi, Burak Yılmaz'la 3 yıllık anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

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Uğur Uçar ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran Çorum Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

ÇORUM'LA LİGE DÖNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran Burak Yılmaz ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Beşiktaş (geçici teknik direktör), Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran Yılmaz, 75 maçta 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı.

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UÇAR'IN YERİNE GELDİ

Süper Lig'de bu sezon geride kalan altı haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar ile yollar ayrıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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