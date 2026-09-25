Süper Lig ekibi, Burak Yılmaz'la 3 yıllık anlaştı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nün, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
Uğur Uçar ile yollarını sürpriz bir şekilde ayıran Çorum Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.
ÇORUM'LA LİGE DÖNDÜ
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK, son olarak Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran Burak Yılmaz ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.
Beşiktaş (geçici teknik direktör), Kayserispor, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü'nü çalıştıran Yılmaz, 75 maçta 23 galibiyet, 24 beraberlik ve 28 mağlubiyet aldı.
Vedat Muriqi golü attı, Kosova galibiyetle başladı
UÇAR'IN YERİNE GELDİ
Süper Lig'de bu sezon geride kalan altı haftalık bölümde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Çorum Futbol Kulübü'nde Uğur Uçar ile yollar ayrıldı.