TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var
Samsun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2022 verilerine göre 1 milyon 368 bin 488 kişi ile Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek nüfusa sahip ili olarak dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, Samsun'da Haziran 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60’a yükseldi. Haziran ayında toplam 13 bin 948 taşıtın devri, 2 bin 707 aracın trafik tescili yapıldı.
247 BİN OTOMOBİL, 64 BİN TRAKTÖR VAR
Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı şöyle:
Otomobil 247 bin 580
Minibüs 12 bin 442
Otobüs bin 656
Kamyonet 87 bin 712
Kamyon 12 bin 82
Motosiklet 88 bin 55
Özel amaçlı araç bin 110
Traktör 64 bin 423.
TÜRKİYE'DE BİR AYDA 189 BİN 237 ARAÇ KAYDI
Haziran ayında Türkiye genelinde ise toplam 189 bin 237 taşıt trafiğe kaydedildi. Samsun, ülke genelindeki toplam taşıtlar içinde yüzde 1,6'lık paya sahip.