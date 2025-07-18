TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Temmuz 2025 11:37 - Güncelleme: 18 Temmuz 2025 11:45 - Güncelleme:

Samsun, Araba, Nüfus, Karadeniz, Haber

Samsun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2022 verilerine göre 1 milyon 368 bin 488 kişi ile Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek nüfusa sahip ili olarak dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, Samsun'da Haziran 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60’a yükseldi. Haziran ayında toplam 13 bin 948 taşıtın devri, 2 bin 707 aracın trafik tescili yapıldı. 247 BİN OTOMOBİL, 64 BİN TRAKTÖR VAR Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı şöyle: Otomobil 247 bin 580 Minibüs 12 bin 442 Otobüs bin 656 Kamyonet 87 bin 712 Kamyon 12 bin 82 Motosiklet 88 bin 55 Özel amaçlı araç bin 110 Traktör 64 bin 423. TÜRKİYE'DE BİR AYDA 189 BİN 237 ARAÇ KAYDI Haziran ayında Türkiye genelinde ise toplam 189 bin 237 taşıt trafiğe kaydedildi. Samsun, ülke genelindeki toplam taşıtlar içinde yüzde 1,6'lık paya sahip. İlgili Haber Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı...

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş