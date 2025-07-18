Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var

TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var
Samsun, Araba, Nüfus, Karadeniz, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2022 verilerine göre 1 milyon 368 bin 488 kişi ile Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek nüfusa sahip ili olarak dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre, Samsun'da Haziran 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 515 bin 60’a yükseldi. Haziran ayında toplam 13 bin 948 taşıtın devri, 2 bin 707 aracın trafik tescili yapıldı.

TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var - 1. Resim

247 BİN OTOMOBİL, 64 BİN TRAKTÖR VAR

Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların türlerine göre dağılımı şöyle:

Otomobil 247 bin 580

Minibüs 12 bin 442

Otobüs bin 656

Kamyonet 87 bin 712

Kamyon 12 bin 82

Motosiklet 88 bin 55

Özel amaçlı araç bin 110

Traktör 64 bin 423.

TÜİK son rakamları açıkladı! O kentte her 3 kişinin birinin aracı var - 2. Resim

TÜRKİYE'DE BİR AYDA 189 BİN 237 ARAÇ KAYDI

Haziran ayında Türkiye genelinde ise toplam 189 bin 237 taşıt trafiğe kaydedildi. Samsun, ülke genelindeki toplam taşıtlar içinde yüzde 1,6'lık paya sahip.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güney Kore felaketi yaşıyor! Hayat durma noktasına geldi: Bilanço ağırlaşıyorStratejik ortaklık mı geliyor? BYD CEO'sundan ‘gizli’ Xiaomi ziyareti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Ücretsiz beach'e giden pişman oluyor! Ünlü sahildeki görüntüler muhtarı isyan ettirdi - Gündem'Ücretsiz beach' gideni pişman ediyorEhliyetsiz motosikletli tramvay durağına girdi, arkadaşı yola savruldu - GündemEhliyetsiz motosikletli tramvay durağına girdi, arkadaşı yola savrulduAyşe Barım tahliye talebiyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi - GündemAyşe Barım ile ilgili yeni gelişme! Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi'Faladdin' ve 'Binnaz'ın tutuklu sahibinden ilginç ifade! Aylık kazancını da açıkladı - Gündem"Falcılara inanmam" dedi, aylık kazancı şaşırttı!İnan Kıraç'ın evliliği için açılan davada karar çıktı! İptali istenmişti... - Gündemİnan Kıraç'ın evliliği için karar çıktı!TÜİK duyurdu! Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı - GündemTrafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...