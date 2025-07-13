Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı...
Samsun'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Bir sitede, havuzun etrafında akülü arabasını süren 4 yaşındaki çocuk, talihsiz bir şekilde suyun içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde yürek sızlatan bir olay yaşandı. Site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezen 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.
Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.
4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.