Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı...

Kaynak: Anadolu Ajansı 13 Temmuz 2025 16:20 - Güncelleme: 13 Temmuz 2025 16:26 - Güncelleme:

Samsun'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Bir sitede, havuzun etrafında akülü arabasını süren 4 yaşındaki çocuk, talihsiz bir şekilde suyun içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yürek sızlatan bir olay yaşandı. Site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezen 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. SAĞLIK DURUMU KRİTİK Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü. Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. İlgili Haber Kilosu 2 TL'ye düşünce üretici mağdur olmuştu! Başkan olaya el attı, 200 ton karpuz satın alındı Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi. 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş