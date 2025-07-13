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Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Bir sitede, havuzun etrafında akülü arabasını süren 4 yaşındaki çocuk, talihsiz bir şekilde suyun içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde yürek sızlatan bir olay yaşandı. Site havuzunun etrafında akülü oyuncak arabasıyla gezen 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'da yürek sızlatan olay! 4 yaşındaki çocuğun durumu kritik, geriye sadece oyuncağı kaldı... - 1. Resim

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Büyükkolpınar Mahallesi, Alaçam Caddesi'ndeki bir sitede oyuncak akülü arabasıyla gezen 4 yaşındaki Ö.A.I. havuza düştü.

Durumu fark eden baba A.I. çocuğunu kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Olay yerine polis ve olay yeri ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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