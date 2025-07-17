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Samsun'da korkunç olay! İşçiler kadın cesedi buldu, kimliği tespit edilemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Samsun&#039;da korkunç olay! İşçiler kadın cesedi buldu, kimliği tespit edilemedi
Samsun, Bafra, Ölüm, Cinayet, Polis, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi üzerindeki çalışma yağan işçiler sulama kanalında hareketsiz halde duran bir kadın gördü. Yanlarına gittiklerinde ölü olduğunu fark edip, polise haber verdiler. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken kadının kimliği tespit edilemedi.

Olay, sabah saatlerinde Millet Bahçesi çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi. Bölgede çalışan bir işçi, sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirledi.

Samsun'da korkunç olay! İşçiler kadın cesedi buldu, kimliği tespit edilemedi - 1. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Kadına ait olduğu anlaşılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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