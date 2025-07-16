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Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayşe Tokyaz&#039;ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

Eyüpsultan'da üniversite öğrencisi AyşeTokyaz’ın cesedini valize koyan eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 zanlıdan C.K. "tasarlayarak öldürme", diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.

Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - 1. Resim

OLAY

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizde taşıdılar! Eski polis Cemil Koç ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - 2. Resim

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti.

Ayşe Tokyaz'ın, olay öncesi C.K'nin evine gittiği anlar, binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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