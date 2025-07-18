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TÜİK duyurdu! Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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TÜİK duyurdu! Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Trafik Kayıtlı Araç Sayısı, Araç, Taşıt, Otomobil, Motosiklet, Haziran, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 32 milyon 366 bin 546'ya yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 azalarak 189 bin 237'ye geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 148 artarak 4 bin 684'e çıktı. Böylece, trafikteki toplam taşıt sayısı 184 bin 553 adet artış kaydetti.

Anılan ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,7'sini motosiklet, yüzde 38,2'sini otomobil, yüzde 7,8'ini kamyonet, yüzde 3,1'ini traktör, yüzde 1,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre ise yüzde 10 azalış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 16,3, traktörde yüzde 4,9 artarken otobüste yüzde 34,9, minibüste yüzde 30, kamyonda yüzde 28,5, kamyonette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 16,9 ve motosiklette yüzde 2 azalış gösterdi.

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 36,1, kamyonette yüzde 11,5, kamyonda yüzde 2,2 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 12,3, motosiklette yüzde 7,4, traktörde yüzde 5,9, otobüste yüzde 4,8 ve otomobilde yüzde 4,5 azaldı.

TÜİK duyurdu! Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı - 1. Resim

TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI HAZİRAN SONU İTİBARIYLA 32 MİLYONU AŞTI

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 29 milyon 987 bin 701'den 32 milyon 366 bin 546'ya yükseldi. Haziran sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 20,6'sını motosiklet, yüzde 14,8'ini kamyonet, yüzde 7,1'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN ARAÇLAR

Devri yapılan 840 bin 22 taşıttan yüzde 66,6'sı otomobil, yüzde 14,4'ü kamyonet, yüzde 12,4'ü motosiklet, yüzde 2,8'i traktör, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 1,5'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak kayıtlara geçti.

Haziranda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 8,3'ünün Volkswagen, yüzde 8,1'inin Renault, yüzde 6'sının Peugeot, yüzde 6'sının Fiat, yüzde 5,2'sinin Hyundai, yüzde 5,2'sinin Toyota, yüzde 4,9'unun Skoda, yüzde 4,9'unun BYD, yüzde 4,6'sının Opel, yüzde 3,8'inin Citroen, yüzde 3,6'sının Mercedes-Benz, yüzde 2,7'sinin BMW, yüzde 2,5'inin Chery, yüzde 2,5'inin Audi, yüzde 2,4'ünün Ford, yüzde 2,1'inin Kia, yüzde 2'sinin Nissan, yüzde 1,7'sinin Dacia, yüzde 1,2'sinin Mini, yüzde 1,1'inin Honda ve yüzde 21,1'inin diğer markalardan oluştuğu tespit edildi.

Ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,6 azalarak 1 milyon 89 bin 741'e gerilerken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 76,2 artışla 23 bin 801 oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 65 bin 940 adet artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yüzde 46,3'ünün benzin, yüzde 27,3'ünün hibrit, yüzde 16,2'sinin elektrikli, yüzde 9,3'ünün dizel ve yüzde 0,9'unun LPG yakıtlı olduğu belirlendi. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 739 bin 977 otomobilin ise yüzde 33,4'ünün dizel, yüzde 31,1'inin LPG, yüzde 30,6'sının benzin, yüzde 3,2'sinin hibrit ve yüzde 1,6'sının elektrikli olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,2'sinin ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yüzde 30,3'ü 1300 ve altı, yüzde 24'ü 1401-1500, yüzde 11'i 1501-1600, yüzde 9,8'i 1301-1400, yüzde 8,3'ü 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 507 bin 841 otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,5'i beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 4,1'i kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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