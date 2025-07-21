Toyota ve Renault’dan aynı anda atak! C-SUV sınıfında hibrit rekabeti artıyor 

Gün geçtikçe kullanıcı tarafında hibrit C-SUV sınıfının popülerliği artarken, markalar tarafında rekabet kızışıyor. Fiyatların birbirine yakın seyrettiği segmentte iki önemli oyuncu yenilendi.

ALİ ÇELİK - Türkiye’de dizel motorlara ilgi giderek azalırken, yeni nesil enerjili araçların yıldızı parlıyor. Elektrikli modellere henüz cesaret edemeyen kullanıcılar odak noktası ise hibrit modeller. Özellikle C-SUV sınıfında bu eğilim oldukça dikkat çekiyor. Hem şehir içi kullanım avantajı hem de benzinli araçlara kıyasla sundukları yakıt tasarrufuyla dikkat araçlar birbirine yakın fiyatlarla tüketicinin karşısına çıkıyor.

Türkiye otomobil pazarında bu sınıfta yer alan iki önemli model makyajlandı. Toyota, ülkemizde oldukça ilgi gören Corolla Cross Hybrid’in yeni versiyonunu vitrine çıkardı. 2.075.000 TL’den satışa sunulan araç, tasarımındaki modern hatların yanı sıra sahip olduğu hibrit teknolojisiyle dikkat çekiyor. Öte yandan Renault da C-SUV segmentindeki hibrit temsilcisi Austral modelinin makyajlı versiyonunu 2.190.000 TL’lik başlangıç fiyatı ile vitrinde yerini alırken; güncellenen dış tasarım detayları, dijital kokpitte yapılan iyileştirmeler ve E-Tech hibrit sisteminde verimliliği öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. 2025 yılının ilk 6 aylık satışlarında Corolla Cross 5.920 adet, Renault Austral ise 4.283 adet satışa imza atmış durumda…

ALİ HAYDAR BOZKURT: C-SUV'DA PAZAR LİDERİYİZ

Üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan Yeni Corolla Cross Hybrid 2.075.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yeni Corolla Cross Hybrid Passion versiyonu 2.190.000 TL’lik oldukça rekabetçi fiyatla satışa sunulurken ürün gamının en üzerinde yer alan Passion X-Pack ise 2.650.000 TL’den tercih edilebiliyor. Corolla Cross Hybrid modellerinde 5.0-5.1 lt/100 km yakıt ortalamasına sahip 1,8 litrelik 140 beygirlik motor ünitesi görev yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Türkiye’de 2022 yılında satışa sunulan Corolla Cross Hybrid, o günden bu yana en çok talep gören modellerimizden biri oldu. Şimdi makyajlanan yeni model ile birlikte hâlihazırda yüksek olan bu talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Toyota, C-SUV segmentinde 2025’in ilk 6 ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 213 artışla 18 bin 127 adetlik satışa ulaştı ve yoğun rekabetin yaşandığı bu pazarda lider konuma geldi” dedi.

BERK ÇAĞDAŞ: AUSTRAL ÇITAYI YÜKSELTİYOR

Yeni Austral’da, tasarımındaki güçlü duruşun yanı sıra sahip olduğu iki farklı motor seçeneği bulunuyor. 2.190.000 TL’lik etiket fiyatıyla dikkat çeken Austral Mild Hybrid modelinde 1,3 litrelik 160 beygirlik ünite yer alıyor. Bu aracın 100 km yakıt ortalaması 6,2 litre olarak belirtiliyor. Öte yandan Austral E-Tech Full Hybrid versiyonunda ise 2.835.000 TL etiket fiyatının yanı sıra 1,2 litrelik 200 beygir güce sahip ve 4,7 lt/100 km yakıt ortalaması sunan motor görev alıyor. Konuyla ilgili değerlendirmesinde Yeni Austral’in C segmentinde markanın güçlü konumunu pekiştirdiğini dile getiren MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Yeni Renault Austral, bu sınıfta çıtayı yükselten modellerimizden biri. Geniş iç hacmi, 200 hp’lik tam hibrit motoru, gelişmiş 4Control sürüş teknolojisi ve sürücü tanıma sistemiyle sadece kendi sınıfında değil, üst segmentte de ciddi bir alternatif sunuyor. Yeni yüzüyle Austral’in yine büyük ilgi göreceğine inanıyorum” dedi.