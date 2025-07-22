'Made in Türkiye' taktiği! BYD Türkiye fabrikası Avrupa pazarına mı kilitlendi?

Reuters haberine göre Çinli otomotiv devi BYD, Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026’ya kadar erteleyecek. Düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Türkiye'de yatırımını öne çekmek isteyen BYD, Avrupa’da Çinli üreticilere uygulanan vergi barajını “Made in Türkiye” etiketi ile aşacak, işte detaylar...

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye yatırımını duyurmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Manisa’daki arazide hiçbir hareketlilik olmaması dikkat çekiyor. AB’nin Çinli otomobillere uyguladığı gümrük vergileri ve Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği ilişkisi, BYD’nin stratejisini şekillendiren temel unsurlardan biri olarak gösterilirken, sektör uzmanlarına göre şirket, Türkiye yatırımları için Avrupa’daki siyasi ve ticari ortamın netleşmesini bekliyor.

Reuters kaynaklı habere göre Çinli otomotiv devi BYD, Macaristan’daki yeni elektrikli araç fabrikasında seri üretimi 2026’ya kadar erteleyecek ve bu tesisi ilk iki yıl boyunca kapasitesinin oldukça altında çalıştıracak. Şirketin Macaristan’daki yıllık 150 bin araç üretim hedefinin ilk etapta sadece küçük bir kısmına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan, düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Türkiye'deki yatırımını öne çeken BYD, Manisa’da kuracağı fabrikada üretime beklenenden daha erken başlayacak.

2026 sonu itibarıyla faaliyete geçmesi planlanan Türkiye tesisinin, aynı yıl Macaristan’daki fabrikadan daha fazla araç üretmesi bekleniyor.

2027’de 150 bin adetlik üretim barajını aşması, 2028’de ise kapasitenin daha da artırılması hedefleniyor.

Şirketin bu stratejik kaydırması, Avrupa Birliği’nin Çinli otomobillere uyguladığı gümrük tarifelerini aşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Zira Türkiye’den Avrupa’ya yapılan araç ihracatında herhangi bir gümrük vergisi uygulanmıyor. Macaristan’da kurulacak fabrika ise AB içi üretim sayıldığı için BYD’ye bu pazarda avantaj sağlayacak.

Haberde ayrıca, Çin dışında hızla büyüyen BYD'nin Avrupa’daki pazar payını artırma niyetinde olduğu, Türkiye’nin ise Toyota, Renault, Ford ve Hyundai gibi büyük markalar için zaten uzun süredir cazip bir üretim merkezi olduğu vurgulanıyor.