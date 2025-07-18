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Haberler > T-Otomobil > Stratejik ortaklık mı geliyor? BYD CEO'sundan ‘gizli’ Xiaomi ziyareti!

Stratejik ortaklık mı geliyor? BYD CEO'sundan ‘gizli’ Xiaomi ziyareti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Stratejik ortaklık mı geliyor? BYD CEO&#039;sundan ‘gizli’ Xiaomi ziyareti!
BYD, Xiaomi, Otomobil, Batarya, Teknoloji, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin medyasında geniş yankı bulan haber, BYD CEO'su Wang Chuanfu'nun, Xiaomi Grubu kurucusu Lei Jun eşliğinde Xiaomi'nin otomobil fabrikasını ziyaret ettiği görüntülerin paylaşımı sonrası geldi. Çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiren bu ziyarete ilişkin henüz iki şirketten de resmi bir açıklama gelmedi…

BYD’nin kurucusu CEO'su Wang Chuanfu'nun, Xiaomi Grubu’nun sahibi ve CEO’su Lei Jun eşliğinde Xiaomi'nin otomobil fabrikasını ziyaret etmesi Çin’de sosyal medya gündemine oturdu. Konuyla ilgili hiçbir resmi açıklamanın yapılmaması iki şirket arasındaki potansiyel stratejik iş birliğine dair spekülasyonları güçlendirdi.

Stratejik ortaklık mı geliyor? BYD CEO'sundan ‘gizli’ Xiaomi ziyareti! - 1. Resim

Yayınlanan videolarda Wang'ın Xiaomi Otomobil fabrikasını gezdiği, Lei Jun'un ise tesisi bizzat tanıttığı görülüyor. Ziyarete iki önemli yöneticiye, Shunwei Capital ortağı ve Çin otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Hu Zhengnan eşlik ediyor. Zhengnan yakın zaman kadar Geely Otomotiv Araştırma Enstitüsü'nün başkanıydı…

DEV İŞBİRLİĞİ Mİ GELİYOR?

Bu toplantı, Xiaomi ve BYD'nin hem tüketici elektroniği hem de otomotiv sektörlerindeki mevcut iş birliğinin devamı niteliği olarak yorumlanıyor. BYD Electronics, uzun süredir Xiaomi'ye akıllı telefon sektöründe tedarikçilik yapıyor. Ayrıca, Xiaomi'nin SU7 Standard Edition modelinde BYD'nin Blade Bataryası kullanılıyor. Bunların yanı sıra en dikkat çeken ayrıntı ise Xiaomi CEO’su Lei Jun’nin 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda BYD'yi elektrikli araç girişimlerinde, temel ortak olarak telaffuz etmesi…

Stratejik ortaklık mı geliyor? BYD CEO'sundan ‘gizli’ Xiaomi ziyareti! - 2. Resim

Sosyal medyada yankı uyandıra fabrika ziyareti, derin bir stratejik ortaklık dedikoduları arttırırken, sektör gözlemcileri, BYD'nin batarya teknolojileri ve aktarma organları, Xiaomi'nin ise yenilikçi ekosistemler ve akıllı kokpit geliştirmedeki güçlü yönlerine dikkat çekti. Bu ziyaret, Çin'in elektrikli araç sektöründe şirketler iş birlikleri eğiliminin arttığı bir döneme denk gelmesi de, dedikoduları destekler nitelikte. Şuana kadar söz konusu ziyaretle ilgili her iki şirketten de resmi bir açıklama gelmedi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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