Volvo sedan ve station modellerin satışını durduruyor

Çinli Geely Holding'in sahibi olduğu Volvo, ABD’de uygulamaya konulan yüksek tarifelerin kârlılığı düşürmesi nedeniyle ürün gamında önemli bir daralmaya gidiyor. ABD pazarından sedan ve station wagon modellerini kaldıran marka, teknoloji tarafında BYD, Xioami ve Tesla karşısında, premium sınıfta ise Alman devleri Mercedes, BMW, Audi ile rekabette zorlanıyor…

Volvo Cars, ABD'de uygulamaya konulan yüksek tarifelerin kârlılığı düşürmesi nedeniyle ürün gamında önemli bir daralmaya gitti. Çinli Geely Holding'in sahibi olduğu şirket, ABD pazarındaki sedan ve station wagon satışlarını sonlandırdığını açıkladı. Özellikle ABD dışında üretilen araçlara 1 Nisan’dan itibaren uygulanan yeni ithalat vergilerinin ardından, portföyündeki sedan ve station wagon modellerini pazardan çeken Volvo, ABD'nin Avrupa üretimi otomobillere uyguladığı %27,5'lik ve Çin ithalatına yönelik %100'ü aşan tarifeleri sonrası satış stratejilerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

SEDAN MODELLERE VEDA

Reuters’in haberine göre Volvo 13 modellik küresel ürün gamının yalnızca yarısı artık ABD pazarında satışa sunabilecek. SUV modeller dışında başka bir gövde tipi markanın vitrininde yer almayacak. Güney Carolina'daki fabrikasında geçen yıl S60 üretimini durduran Volvo, Çin’den ithal edilen S90 sedanın satışını da sonlandırdı. Ayrıca yeni ES90 sedanın da ABD’de satılmayacağı açıklandı. Öte yandan küresel ölçekte azalan talep nedeniyle V90 station wagon da üretimden kaldırılacak.

AVRUPA’DA EX40 ÜRETİMİ DURDURULDU

ABD fabrikasında üretilen üst segment elektrikli SUV modeli EX90 ise beklentileri henüz yakalayamadı. 2025’in ilk yarısında yalnızca 2.000 adet satılan EX90, ABD'li tüketicilerin ilgisini yeterince çekmeyi başaramadı. Ayrıca Volvo, Avrupa'da üretilen elektrikli EX40 modelinin üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Öte yandan, ABD’de büyük satış rakamlarına ulaşması beklenen EX30 modeli için belirlenen hedefler de tarifeler nedeniyle aşağı çekildi.

EX90 ve EX30’un piyasaya sürülmesi, yazılım hataları ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle defalarca ertelenmişti. Bu aksamalar, özellikle elektrikli araçlara olan ilginin küresel ölçekte soğuduğu 2024 yılına denk geldi. ABD satışları Volvo için önemli bir gelir kalemi oluşturuyor. 2024 yılı itibarıyla Volvo Cars’ın gelirlerinin %20’si Çin, %16’sı ABD, ve %48’i Avrupa pazarlardan geliyor. Ancak tarifeler nedeniyle bu dengelerde değişiklik yaşanması bekleniyor.

RAKİPLERİ KARŞISINDA ŞANSI AZALIYOR

Volvo Cars’ın önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalacağı en büyük sınavlardan biri, küresel çapta artan tarifeler ve jeopolitik gerilimler olacak. Çin'de üretilen modellerin ABD pazarında artık satılamaması ya da Avrupa'ya yönlendirilmesi, lojistik planlarını ve maliyet dengesini doğrudan etkileyecek.

Volvo, özellikle elektrikli araç pazarında giderek güçlenen BYD, Xiaomi ve Tesla gibi dev rakiplerle rekabette zorlanırken, premium segmentte Alman devleri Mercedes, BMW ve AUDI gibi dişli rakipleri karşısında ciddi bir mücadele veriyor.