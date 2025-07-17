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621 Beygirlik İtalyan canavarı: Maserati MCPura

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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621 Beygirlik İtalyan canavarı: Maserati MCPura
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Formula 1 teknolojisine sahip V6 mimarisiyle motoruyla markanın MC20 modeline gönderme niteliğindeki MCPura 3 litre hacimle 621 HP güç, 720 Nm tork değeri sunuyor. Aracın iç tasarımında özel dokunuşlar dikkat çekerken kişiselleştirme paketinde 30’dan fazla gövde rengi seçeneği bulunuyor…

Maserati, tamamen İtalya'da üretilen yeni süper spor otomobili MCPura'yı 2025 Goodwood Hız Festivali'nde gün yüzüne çıkardı. 2020'de markanın yeni çağını başlatan MC20'nin bir evrimi olarak tasarlanan MCPura, aynı ruhu sürdürme iddiasında. Otomobilin merkezinde, Maserati'nin 621 HP gücündeki V6 Nettuno motoru yer alıyor.

Üretimleri Modena'daki tarihi Maserati tesisinde gerçekleşen MCPura, hem coupé hem de Cielo (üstü açık) versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Tanıtımda Ai Aqua Rainbow gövde rengiyle gösterilen araç, ışıkta renk değiştiren bir yapısıyla dikkat çekiyor. Ön ızgara ve C sütunundaki Trident logoları ile aracın yanlarındaki amblemler macenta rengiyle dikkat çekiyor.

621 Beygirlik İtalyan canavarı: Maserati MCPura - 1. Resim

Otomobilin iç mekânında Alcantara Ice koltuklar kullanılmış ve lazerle Trident logosu işlenmiş. Sunulan renk paletinde yeni Devil Orange ile metalik Verde Royale ve Night Interaction gibi seçenekler bulunuyor. Ayrıca Maserati Fuoriserie kişiselleştirme programı aracılığıyla otuzdan fazla gövde rengi seçeneği mevcut.

621 Beygirlik İtalyan canavarı: Maserati MCPura - 2. Resim

V& MOTORUN SESİ BİR EFSANE

MCPura'nın dört belirgin özelliği bulunuyor: karbon fiber gövde yapısı, Maserati patentli V6 Nettuno motoru, "Kelebek" kapılar ve Cielo versiyonunda geri çekilebilir PDLC cam tavan. Karbon fiber monokok şasi, aracın toplam ağırlığını 1.500 kg'ın altında tutarak 2.33 kg/HP gibi bir ağırlık/güç oranı sağlıyor. 3.0 litrelik çift turbo Nettuno motor, 7500 rpm'de 621 HP güç ve 3000 rpm'den itibaren 720 Nm tork üretiyor.

621 Beygirlik İtalyan canavarı: Maserati MCPura - 3. Resim

Motor, Formula 1'den türetilen ve çift bujili yenilikçi ön oda yanma sistemine sahip. Cielo versiyonundaki PDLC cam tavan ise bir saniyede opaklıktan şeffaflığa geçiş yapabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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