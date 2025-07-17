Yeni Renault Austral iddialı bir fiyatla satışa sunuldu

Tüm dünyada en popüler sınıf olarak ön plana çıkan C-SUV segmentinde Fransız üretici Renault’un iddialı modeli yeni Austral, 2.190.000 TL'den başlayan fiyatlarla vitrine çıktı. 1.2 litrelik turbo benzinli motorunu iki elektrik motorla besleyen ve toplam 200 hp güç üreten Austral, 4.7 litrelik yakıt ortalaması ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Renault'nun C segmentindeki modeli Yeni Renault Austral, güncellenmiş tasarımı ve geliştirilmiş donanımıyla Türkiye'de 2.190.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aracın ön ve arka tasarımı güncellenirken gövde oranlarında modernize edildi. Türkiye pazarında techno ve sportif versiyonlarının yanı sıra esprit Alpine donanımı müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Esprit Alpine versiyonunda siyah tavan barları, 20 inç jantlar, karbon görünümlü koltuk döşemeleri ve mavi dikiş detayları yer alıyor. LED farlar ve 3D görünümlü yeni arka aydınlatmalar tasarım özelliklerini tamamlıyor.

Kabinde teknoloji ve konfor ön planda tutuluyor. Google entegre OpenR Link sistemi, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12 inç multimedya ekranıyla toplamda 774 cm² dijital alan sağlarken, Harman Kardon ses sistemi iç mekanı destekliyor. Geliştirilen akustik yalıtım ve süspansiyon sistemi ile sürüş konforu farklı bir boyuta çıkartılmış.

Yeni Austral, sürücü tanıma sistemi ile kişiselleştirme özellikleri de sunuyor. Sistem, kullanıcıyı tanıyarak koltuk pozisyonu, ayna ayarı, ambiyans ışığı, ekran tercihleri ve sürüş modları gibi ayarları otomatik olarak adapte ediyor.

Konuyla ilgili açıklamasında Yeni Renault Austral modelinin C segmentindeki güçlü konumlarını pekiştiren ve bu sınıfta çıtayı yükselten bir model olduğuna dikkat çeken MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş; “Geniş iç hacmi, 200 hp’lik tam hibrit motoru, gelişmiş 4Control sürüş teknolojisi ve sürücü tanıma sistemiyle sadece kendi sınıfında değil, üst segmentte de ciddi bir alternatif sunuyor. Yeni yüzüyle Austral’in yine büyük ilgi göreceğine inanıyorum” dedi.

MOTOR ÖZELLİKLERİ

Aracın kalbinde yer alan E-Tech Full Hybrid güç aktarma sistemi, 1.2 litrelik turbo benzinli motor ve iki elektrik motoruyla toplam 200 hp güç üretiyor. Bu sistemle 0’dan 100 km/s hızlanma 8,4 saniyede tamamlanıyor. Ortalama yakıt tüketimi 4,7 lt/100 km, emisyon değeri ise 107 g/km (WLTP). Ayrıca Türkiye pazarında 160 hp gücünde mild hybrid CVT otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

Sürüş dinamikleri, yeni nesil 4Control dört tekerlekten yönlendirme sistemi sayesinde geliştirilmiş. Sistem, 10.1 metrelik dönüş çapıyla şehir içi manevra kabiliyetini artırırken, yüksek hızda denge sağlıyor. Multi-Sense özelliği ile kullanıcılar sürüş modunu (Eco, Comfort, Sport, Perso) tercihlerine göre ayarlayabiliyor.

Güvenlik tarafında Yeni Renault Austral, 28 farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle donatılmış durumda. Bunlar arasında Şerit Takip Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Otomatik Acil Frenleme Sistemi gibi teknolojiler yer alıyor. Seviye 2 otonom sürüş özelliği sunan Aktif Sürüş Yardımı, şerit ortalama ve adaptif hız sabitleyici kombinasyonuyla sürücüye destek oluyor.

Aracın kullanışlılık ve fonksiyonellik özellikleri arasında katlanabilir ve 16 cm ileri-geri kaydırılabilen arka koltuklar bulunuyor. E-Tech 200 hp versiyonunda bagaj hacmi 527 ile 1.736 litre arasında değişirken, mild hybrid versiyonda bu alan 555 ile 1.761 litreye ulaşıyor. Elektrikli bagaj kapağı ve geniş saklama alanları sunuluyor.