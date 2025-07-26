ÖTV değişimi sonrası ilk kampanya FIAT’tan geldi

Türkiye’nin 6 yıldır aralıksız pazar lideri markası unvanını koruyan FIAT, ÖTV düzenlemesi sonrası ilk kampanya duyuran marka oldu. Yakaladığı vergi avantajı ile 944 bin 964 TL’den başlayan iddialı fiyatları dikkat çeken Egea, 150 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuyor. Tercihini Egea Cross 1.4’ten yana kullanacaklara ise nakit indirime ek olarak 200 bin TL için 12 ay taksitli kredi imkanı sunuluyor.

Yapılan yeni ÖTV düzenlemesi, yerli üretim Fiat Egea ailesinin fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Üretimine başlandığı 2015 yılından bugüne kadar 9 yıldır aralıksız Türkiye’nin en fazla tercih edilen modeli olan Egea ailesi, yeni düzenleme sonrası 1 milyon TL fiyat seviyesinin altında daha da ulaşılabilir hale gelerek 944 bin 964 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

"TÜRKİYE'NİN EN FAZLA TERCİH EDİLEN OTOMOBİLİ KONUMUNDA"

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç konuyla ilgili açıklamasında “Fiat Egea, üretimine başladığımız 2015 yılından bu yana, 9 yıldır üst üste aralıksız Türkiye’nin en fazla tercih edilen otomobili konumunda. Başlangıcından bu yana Türkiye pazarında 680.000 adedin üzerinde satılan Egea modelimiz, 2024 yılını da 59 bin adedi Sedan, 27 bin adedi de Cross olmak üzere toplamda 86.000 adedi aşan satış rakamı ile tamamlamıştı. Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70'e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz. Geniş iç hacmi, yüksek konfor seviyesi, dayanıklılığı ve kullanışlılığı ile Türkiye otomotiv pazarının en çok satılan modeli olan Fiat Egea’ya olan talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

EGEA CROSS’TA BAŞLANGIÇ FİYATI 1 MİLYON 67 BİN LİRA

FIAT, temmuz ayında yeni bir otomobil satın almak isteyenler için sıfır faizli satış kampanyası sunuyor. Bu kapsamda Egea Sedan ve Cross modellerinde 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca sınırlı sayıda Egea Sedan modeli nakit alımlarda geçerli 944 bin 964 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Fiat Egea Cross ise temmuz ayı boyunca 1.067.742 TL’lik cazip başlangıç fiyatı ile sahiplerini bekliyor. Tercihini Egea Cross 1.4 Benzinli versiyondan yana kullanacak müşterilere ayrıca nakit indirime ek olarak 200 bin TL için 12 ay yüzde 2,99’luk kredi olanağı da sunuluyor.