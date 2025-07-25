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İşte marka marka-model model ÖTV sonrası yeni fiyat listeleri! Toyota Corolla, Renault Clio, Fiat Egea...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte marka marka-model model ÖTV sonrası yeni fiyat listeleri! Toyota Corolla, Renault Clio, Fiat Egea...
Otomobil, ÖTV, Fiyat, Toyota, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçten yanmalı motora sahip yerli modellere destek niteliği taşıyan yeni ÖTV kanunu sonrası markalardan yeni fiyat listeleri gelmeye başladı. Dikkat çeken en yüksek indirim 200 bin TL ile Toyota’da karşımıza çıkarken, Opel Corsa’nın elektrikli versiyonunda ise 320 bin TL’yi aşan bir fiyat artışı söz konusu…

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından, otomobil markaları fiyat listelerini yayından kaldırmıştı. Bu sabah itibari ile ÖTV farkları yansıtılan yeni listeler bazı markalar tarafından yayınlanmaya başladı.

İlk gün itibarıyla listelerde dikkat çeken farklar oluştu. Özellikle yerli üreticilerde belirgin indirimler görülürken, bazı ithal modellerde %20’yi aşan fiyat artışları yaşandı. Yeni vergi düzenlemesi düşük segmentte yerli üretimi teşvik edilirken, üst segment ve ithal modellerde hissedilir fiyat artışlarına neden oldu.

Fiat Egea
Fiat Egea

EGEA, CLIO VE COROLLA’DAN İNDİRİM

Yayınlanan yeni fiyat listelerine göre en yüksek avantajı yerli hibrit Toyota modelleri yakaladı. Türkiye’nin en çok satan modeli olarak adından söz ettiren Clio ise yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirim avantajı sağladı. Öte yandan Fiat Egea, Hyundai i10 ve i20 modellerinde de 70 bin TL’lik düşüş yaşanırken bazı modellerin fiyatları mayıs ayı listelerine geri döndü.

📌 İşte fiyatı en çok düşen marka ve modeller: 

Marka

Model

Tip

Donanım Tipi

23-07 Fiyat

25-07 Fiyat

Fark TL

Fark %

TOYOTA

C-HR

1.8 Hibrit

Passion X-Style

2.764.000

2.559.000

205.000

-8%

TOYOTA

Corolla

1.8 Hibrit

Dream

2.285.000

2.158.500

126.500

-6%

HYUNDAI

i20

1.0 T-GDI

Jump Nav.

1.392.000

1.315.078

76.922

-6%

HYUNDAI

Bayon

1.2 MPI

Jump

1.362.000

1.286.745

75.255

-6%

HYUNDAI

i10

1.2 MPI

Elite

1.295.000

1.223.467

71.533

-6%

FIAT

Egea

1.4 Fire

Limited

1.314.900

1.242.464

72.436

-6%

CITROEN

C4

1.2 P.Tech

Max

1.929.000

1.835.000

94.000

-5%

TOYOTA

Corolla

1.5

Dream X-Pack

1.844.000

1.776.500

67.500

-4%

RENAULT

Clio

1.0

Evolution 

1.497.000

1.447.000

50.000

-4%

OPEL

Corsa

1.2

Edition

1.312.000

1.267.000

45.000

-4%

CITROEN

C3 AirCross

1.2 Hybrid

Plus

1.675.000

1.625.000

50.000

-3%

HONDA

Jazz

1.5 Hibrit

Elegance

1.625.000

1.580.000

45.000

-3%

OPEL

Frontera

1.2 Hibrit

GS

1.878.000

1.826.000

52.000

-3%

VOLKSWAGEN

Taigo

1.0 TSI

Life

1.926.000

1.872.750

53.250

-3%

 

ELEKTRİKLİ MODELLER AVANTAJINI KAYBETTİ

Yeni düzenleme ile elektrikli modellerin ÖTV oranları 160 kW altındaki modellerde %10’dan %25 yükselirken, 160 kW ütünde ise daha önce %50 ve 50 olan vergi dilimleri %65 ve %75 olarak güncellendi.

Öte yandan ÖTV oranı %4’ten %50 ye çıkarılan 4x4 pick-up modellerinde ciddi fiyat artışları listelere yansımaya başladı. Resmi kararın açıklanmasından bir gün sonra yayınlana fiyat listelerine göre en yüksek artış %30 oranla Toyota Hi-Lux modelinde 1 milyon 90 bin TL olarak görülürken, SUV sınıfında Peugeot e-3008 modelinin etiket fiyatı 448 bin TL farkla 2.852.00o TL’den, 2.920.000 TL’ye yükseldi.

Opel e-Corsa
Opel e-Corsa

Binek sınıfta en çok fiyatı yükselen otomobil ise 324 bin TL’lik vergi farkı ile Opel e-Corsa oldu.

Toyota HiLux
Toyota HiLux

📌 İşte yeni vergiler sonrası açıklanan ilk fiyatlara göre oluşan fark tablosu:

Marka

Model

Tip

Donanım Tipi

23-07 Fiyat

25-07 Fiyat

Fark TL

Fark %

TOYOTA

Hi-Lux

2.4 4x4

Invincible

2.490.000

3.580.000

1.090.000

30%

FOTON

Tunland

2.0 4x4

Flagship

2.024.880

2.920.500

895.620

31%

PEUGEOT

e-3008

73 kW

GT

2.852.000

3.300.000

448.000

14%

OPEL

Corsa-e

50 kW

GS

1.419.000

1.743.000

324.000

19%

TESLA

Model Y

60 kW

SR

1.866.203

2.120.685

254.482

12%

CITROEN

e-C4

50 kW

Max

1.745.000

1.985.000

240.000

12%

HYUNDAI

Kona

115 kw

Advance

1.721.300

1.954.906

233.606

12%

VOLKSWAGEN

ID.4

55 kW

Pure

1.923.000

2.184.000

261.000

12%

HYUNDAI

Ioniq 6

53 kW

Advance

1.878.500

2.133.546

255.046

12%

CITROEN

e-C3

83 kW

Plus

1.149.900

1.300.000

150.100

12%

BYD

Dolphin

60 kW

Comfort

1.435.000

1.629.500

194.500

12%

OPEL

Astra-e

54 kW

GS

1.903.000

2.161.000

258.000

12%

BYD

Seal

61 kW

Design

1.925.000

2.186.000

261.000

12%

BYD

Dolphin

60 kW

Design

1.545.000

1.754.500

209.500

12%

BYD

Atto 3

60 kW

Design

1.795.000

2.038.500

243.500

12%

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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