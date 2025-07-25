İşte marka marka-model model ÖTV sonrası yeni fiyat listeleri! Toyota Corolla, Renault Clio, Fiat Egea...
İçten yanmalı motora sahip yerli modellere destek niteliği taşıyan yeni ÖTV kanunu sonrası markalardan yeni fiyat listeleri gelmeye başladı. Dikkat çeken en yüksek indirim 200 bin TL ile Toyota’da karşımıza çıkarken, Opel Corsa’nın elektrikli versiyonunda ise 320 bin TL’yi aşan bir fiyat artışı söz konusu…
Dün Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından, otomobil markaları fiyat listelerini yayından kaldırmıştı. Bu sabah itibari ile ÖTV farkları yansıtılan yeni listeler bazı markalar tarafından yayınlanmaya başladı.
İlk gün itibarıyla listelerde dikkat çeken farklar oluştu. Özellikle yerli üreticilerde belirgin indirimler görülürken, bazı ithal modellerde %20’yi aşan fiyat artışları yaşandı. Yeni vergi düzenlemesi düşük segmentte yerli üretimi teşvik edilirken, üst segment ve ithal modellerde hissedilir fiyat artışlarına neden oldu.
EGEA, CLIO VE COROLLA’DAN İNDİRİM
Yayınlanan yeni fiyat listelerine göre en yüksek avantajı yerli hibrit Toyota modelleri yakaladı. Türkiye’nin en çok satan modeli olarak adından söz ettiren Clio ise yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirim avantajı sağladı. Öte yandan Fiat Egea, Hyundai i10 ve i20 modellerinde de 70 bin TL’lik düşüş yaşanırken bazı modellerin fiyatları mayıs ayı listelerine geri döndü.
📌 İşte fiyatı en çok düşen marka ve modeller:
Marka
Model
Tip
Donanım Tipi
23-07 Fiyat
25-07 Fiyat
Fark TL
Fark %
TOYOTA
C-HR
1.8 Hibrit
Passion X-Style
2.764.000
2.559.000
205.000
-8%
TOYOTA
Corolla
1.8 Hibrit
Dream
2.285.000
2.158.500
126.500
-6%
HYUNDAI
i20
1.0 T-GDI
Jump Nav.
1.392.000
1.315.078
76.922
-6%
HYUNDAI
Bayon
1.2 MPI
Jump
1.362.000
1.286.745
75.255
-6%
HYUNDAI
i10
1.2 MPI
Elite
1.295.000
1.223.467
71.533
-6%
FIAT
Egea
1.4 Fire
Limited
1.314.900
1.242.464
72.436
-6%
CITROEN
C4
1.2 P.Tech
Max
1.929.000
1.835.000
94.000
-5%
TOYOTA
Corolla
1.5
Dream X-Pack
1.844.000
1.776.500
67.500
-4%
RENAULT
Clio
1.0
Evolution
1.497.000
1.447.000
50.000
-4%
OPEL
Corsa
1.2
Edition
1.312.000
1.267.000
45.000
-4%
CITROEN
C3 AirCross
1.2 Hybrid
Plus
1.675.000
1.625.000
50.000
-3%
HONDA
Jazz
1.5 Hibrit
Elegance
1.625.000
1.580.000
45.000
-3%
OPEL
Frontera
1.2 Hibrit
GS
1.878.000
1.826.000
52.000
-3%
VOLKSWAGEN
Taigo
1.0 TSI
Life
1.926.000
1.872.750
53.250
-3%
ELEKTRİKLİ MODELLER AVANTAJINI KAYBETTİ
Yeni düzenleme ile elektrikli modellerin ÖTV oranları 160 kW altındaki modellerde %10’dan %25 yükselirken, 160 kW ütünde ise daha önce %50 ve 50 olan vergi dilimleri %65 ve %75 olarak güncellendi.
Öte yandan ÖTV oranı %4’ten %50 ye çıkarılan 4x4 pick-up modellerinde ciddi fiyat artışları listelere yansımaya başladı. Resmi kararın açıklanmasından bir gün sonra yayınlana fiyat listelerine göre en yüksek artış %30 oranla Toyota Hi-Lux modelinde 1 milyon 90 bin TL olarak görülürken, SUV sınıfında Peugeot e-3008 modelinin etiket fiyatı 448 bin TL farkla 2.852.00o TL’den, 2.920.000 TL’ye yükseldi.
Binek sınıfta en çok fiyatı yükselen otomobil ise 324 bin TL’lik vergi farkı ile Opel e-Corsa oldu.
📌 İşte yeni vergiler sonrası açıklanan ilk fiyatlara göre oluşan fark tablosu:
Marka
Model
Tip
Donanım Tipi
23-07 Fiyat
25-07 Fiyat
Fark TL
Fark %
TOYOTA
Hi-Lux
2.4 4x4
Invincible
2.490.000
3.580.000
1.090.000
30%
FOTON
Tunland
2.0 4x4
Flagship
2.024.880
2.920.500
895.620
31%
PEUGEOT
e-3008
73 kW
GT
2.852.000
3.300.000
448.000
14%
OPEL
Corsa-e
50 kW
GS
1.419.000
1.743.000
324.000
19%
TESLA
Model Y
60 kW
SR
1.866.203
2.120.685
254.482
12%
CITROEN
e-C4
50 kW
Max
1.745.000
1.985.000
240.000
12%
HYUNDAI
Kona
115 kw
Advance
1.721.300
1.954.906
233.606
12%
VOLKSWAGEN
ID.4
55 kW
Pure
1.923.000
2.184.000
261.000
12%
HYUNDAI
Ioniq 6
53 kW
Advance
1.878.500
2.133.546
255.046
12%
CITROEN
e-C3
83 kW
Plus
1.149.900
1.300.000
150.100
12%
BYD
Dolphin
60 kW
Comfort
1.435.000
1.629.500
194.500
12%
OPEL
Astra-e
54 kW
GS
1.903.000
2.161.000
258.000
12%
BYD
Seal
61 kW
Design
1.925.000
2.186.000
261.000
12%
BYD
Dolphin
60 kW
Design
1.545.000
1.754.500
209.500
12%
BYD
Atto 3
60 kW
Design
1.795.000
2.038.500
243.500
12%