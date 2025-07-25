İşte marka marka-model model ÖTV sonrası yeni fiyat listeleri! Toyota Corolla, Renault Clio, Fiat Egea...

İçten yanmalı motora sahip yerli modellere destek niteliği taşıyan yeni ÖTV kanunu sonrası markalardan yeni fiyat listeleri gelmeye başladı. Dikkat çeken en yüksek indirim 200 bin TL ile Toyota’da karşımıza çıkarken, Opel Corsa’nın elektrikli versiyonunda ise 320 bin TL’yi aşan bir fiyat artışı söz konusu…

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından, otomobil markaları fiyat listelerini yayından kaldırmıştı. Bu sabah itibari ile ÖTV farkları yansıtılan yeni listeler bazı markalar tarafından yayınlanmaya başladı.

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İlk gün itibarıyla listelerde dikkat çeken farklar oluştu. Özellikle yerli üreticilerde belirgin indirimler görülürken, bazı ithal modellerde %20’yi aşan fiyat artışları yaşandı. Yeni vergi düzenlemesi düşük segmentte yerli üretimi teşvik edilirken, üst segment ve ithal modellerde hissedilir fiyat artışlarına neden oldu.

Fiat Egea

EGEA, CLIO VE COROLLA’DAN İNDİRİM

Yayınlanan yeni fiyat listelerine göre en yüksek avantajı yerli hibrit Toyota modelleri yakaladı. Türkiye’nin en çok satan modeli olarak adından söz ettiren Clio ise yüzde 80’den yüzde 75 ÖTV dilimine geçerek 50.000 TL’ye varan indirim avantajı sağladı. Öte yandan Fiat Egea, Hyundai i10 ve i20 modellerinde de 70 bin TL’lik düşüş yaşanırken bazı modellerin fiyatları mayıs ayı listelerine geri döndü.

📌 İşte fiyatı en çok düşen marka ve modeller:

Marka Model Tip Donanım Tipi 23-07 Fiyat 25-07 Fiyat Fark TL Fark % TOYOTA C-HR 1.8 Hibrit Passion X-Style 2.764.000 2.559.000 205.000 -8% TOYOTA Corolla 1.8 Hibrit Dream 2.285.000 2.158.500 126.500 -6% HYUNDAI i20 1.0 T-GDI Jump Nav. 1.392.000 1.315.078 76.922 -6% HYUNDAI Bayon 1.2 MPI Jump 1.362.000 1.286.745 75.255 -6% HYUNDAI i10 1.2 MPI Elite 1.295.000 1.223.467 71.533 -6% FIAT Egea 1.4 Fire Limited 1.314.900 1.242.464 72.436 -6% CITROEN C4 1.2 P.Tech Max 1.929.000 1.835.000 94.000 -5% TOYOTA Corolla 1.5 Dream X-Pack 1.844.000 1.776.500 67.500 -4% RENAULT Clio 1.0 Evolution 1.497.000 1.447.000 50.000 -4% OPEL Corsa 1.2 Edition 1.312.000 1.267.000 45.000 -4% CITROEN C3 AirCross 1.2 Hybrid Plus 1.675.000 1.625.000 50.000 -3% HONDA Jazz 1.5 Hibrit Elegance 1.625.000 1.580.000 45.000 -3% OPEL Frontera 1.2 Hibrit GS 1.878.000 1.826.000 52.000 -3% VOLKSWAGEN Taigo 1.0 TSI Life 1.926.000 1.872.750 53.250 -3%

ELEKTRİKLİ MODELLER AVANTAJINI KAYBETTİ

Yeni düzenleme ile elektrikli modellerin ÖTV oranları 160 kW altındaki modellerde %10’dan %25 yükselirken, 160 kW ütünde ise daha önce %50 ve 50 olan vergi dilimleri %65 ve %75 olarak güncellendi.

Öte yandan ÖTV oranı %4’ten %50 ye çıkarılan 4x4 pick-up modellerinde ciddi fiyat artışları listelere yansımaya başladı. Resmi kararın açıklanmasından bir gün sonra yayınlana fiyat listelerine göre en yüksek artış %30 oranla Toyota Hi-Lux modelinde 1 milyon 90 bin TL olarak görülürken, SUV sınıfında Peugeot e-3008 modelinin etiket fiyatı 448 bin TL farkla 2.852.00o TL’den, 2.920.000 TL’ye yükseldi.

Opel e-Corsa

Binek sınıfta en çok fiyatı yükselen otomobil ise 324 bin TL’lik vergi farkı ile Opel e-Corsa oldu.

Toyota HiLux

📌 İşte yeni vergiler sonrası açıklanan ilk fiyatlara göre oluşan fark tablosu: