Yeni ÖTV kanunuyla neler değişti? İşte beklenen fiyat artışları!

Devreye alınan yeni ÖTV matrah düzenlemesi sonrası bazı giriş seviyesi modellerde küçük indirimler ortaya çıkarken, orta ve üst segmentte ciddi fiyat artışlarına yol açacak. İşte yeni ve eski ÖTV sistemi arasındaki farklar ve beklenen zam oranları...

Türkiye otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen ve kamuoyunda tartışmalara konu olan yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 24 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (matrah), yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil özellikleri gibi birçok teknik kritere göre kademeli ve detaylı bir yapı getirdi.

Konuyla ilgili sektörün en büyük araç fiyatlandırma ve analiz şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’dan önemli bir analiz geldi. Yeni vergi yapısı ile birlikte ÖTV sisteminde daha çok katmanlı bir sistem ortaya çıktı.

YENİ ÖTV SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte ÖTV hesaplamasında artık şu faktörler daha belirleyici hale geldi:

Araçların motor silindir hacmi artık 1400 cm³ ve 1600 cm³ olmak üzere ikiye ayrıldı.

Matrah dilimleri daha fazla kademeye ayrılarak vergi oranları çeşitlendirildi.

Elektrikli ve plug-in hibrit araçlarda motor gücü, elektrikli menzil, emisyon değeri ve matrah sınırı ayrı ayrı dikkate alındı.

Bazı düşük hacimli içten yanmalı motorlu araçlarda vergi indirimi, yüksek fiyatlı modellerde ise vergi artışı yaşandı.

SIFIR FİYATLARINA YANSIMASI BEKLENEN ORANLAR

Yeni ÖTV matrah düzenlemesi bazı giriş seviyesi modellerde küçük indirimler oluştururken, orta ve üst segmentte ciddi fiyat artışlarına yol açacak.

İndirim görebilecek bazı araçlar ve beklenti oranları:

Fiat Egea 1.4 Fire → ~%5 indirim

Renault Clio 1.0 → ~%3 indirim

Hyundai i10 / i20 baz versiyonlar

Fiyatı zamlanacak araçlar ve beklenti oranları:

Togg T10X → %10-14 arası fiyat artışı

Tesla Model Y → ~%13 artış

Mercedes C, BMW 3 Serisi gibi premium segment → %8-15 zam

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA ETKİSİ

Cardata tarafından yayınlanan analiz raporuna göre yeni ÖTV düzenlemesi ikinci el piyasasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor. Buna göre dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde sıralanıyor:

Talep kayması: Sıfır araçlardaki fiyat artışı, tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirecek.

Fiyat artışı: Yüksek talep ve azalan sıfır araç rekabeti, ikinci el fiyatlarını yukarı çekecek.

Yatırımcı etkisi: Önceden araç alan birey veya kurumlar ciddi değer kazanımı sağlayacak.

Kısa vadede: Temmuz sonu – Ağustos başında 2. el fiyatlarında ortalama %4–6 arası artış beklenebilir.

YENİ ÖTV SİSTEMİNİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin otomotiv sektörü açısından hem olumlu hem de olumsuz etkiler barındırdığını belirtti. Yalçın’a göre düzenleme, vergilendirme sisteminde teknik detayların daha fazla dikkate alınması açısından olumlu bir adım niteliğinde. Ayrıca, giriş segmentindeki yerli araçlarda kısmi bir vergi indiriminin devreye alınması ve emisyon odaklı teşvik modelinin (her ne kadar teorik düzeyde kalsa da) hayata geçirilmesi sektör adına önemli gelişmeler arasında yer aldı. Elektrikli araçlar için belirlenen yeni matrah limiti sayesinde bu alanda bir genişleme fırsatının doğduğuna da dikkat çeken Yalçın, düzenlemenin bu yönleriyle pazarı canlandırma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Ancak düzenlemenin sektör açısından bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Yalçın, öncelikle vergi yapısının oldukça karmaşık hale gelmesi nedeniyle tüketici nezdinde anlaşılmasının güçleştiğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra orta ve üst segmentteki araçlarda ciddi fiyat artışlarının yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Yalçın, özellikle giriş seviyesindeki elektrikli araç modellerinde vergi yükünün artmasıyla bu araçların cazibesinin zayıflayabileceği uyarısında bulundu.