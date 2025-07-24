Otomotivde ÖTV oranları değişti! Elektrikli araçlar için yeni dönem

Otomotivde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları değişti. Yeni düzenlemeye göre ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında düzenlendi. Elektrikli araçlara uygulanan yüzde 10’luk ÖTV oranı yüzde 25’e çıkarıldı.



Resmi Gazete'de yayımlanan 7555 sayılı Kanun'daki 15. madde ile otomobillerdeki ÖTV oranları yeniden düzenlendi.

Yayımlanan karar ile içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti. Elektirkli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak.

ÖTV dilimleri yüzde 70 ile yüzde 220 arasında yer aldı.

İlgili Haber Yeni ÖTV kanunu ile fiyatı yükselen modeller belli oldu!

ELEKTRİK ARAÇLARDA YENİ ÖTV DÖNEMİ

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

Düzenleme Resmi Gazete'nin yayımlanması ile yürürlüğe girerken, karar hükümleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülecek.