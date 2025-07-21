Kamyonetin yükü ağırlaştı! ÖTV'de en düşük oran bile cep yakıyor

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Vergi, döviz, otomotiv, enerji, yatırım gibi alanlarda birçok değişikliğe gidilirken, motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı yüzde 45’ten yüzde 80’e yükseltildi.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle dövizden araç vergisine, yatırımdan enerjiye birçok alanda değişiklik yapıldı. Buna göre yerli üretim oranı yüksek binek otomobillere ve motosikletlere ÖTV indirimi ya da muafiyet gelirken, yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran millî savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesna tutulacak. İlgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamında yer alıyor.

Hibrit ve fosil yakıtlı araçlara daha yüksek ÖTV geldi. Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. En düşük ÖTV oranı daha önce yüzde 45’ti. Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3.500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak. LPG dağıtıcıları, başka dağıtıcılara satış yapamayacak. Kurallara uymayanların lisansı iptal edilecek. Bazı bakanlıklara alınacak araçlar KDV’den muaf tutuldu. Vakıfların taşınmaz satışlarında da KDV alınmayacak. ÖTV artık bazı ürünlerin KDV hesabına dâhil edilecek.

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DÖVİZE SIKI DENETİM

Döviz, altın ve değerli taş gibi kıymetli eşyaların yurda giriş-çıkışı artık daha sıkı kurallara bağlandı. Bu işlemleri izinsiz yapanlara ciddi para cezaları kesilecek. Cumhurbaşkanı, bu işlemlerle ilgili karar alma konusunda tam yetkili olacak. Ruhsatsız döviz alım satımı veya yetkisiz kıymetli maden ticareti yapanlara 250 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Aynı ihlal tekrar ederse iş yeri tamamen kapatılabilecek.

FAZLA MESAİYE EK ÜCRET

Vergi dairelerinde sahada çalışan personele daha fazla mesai ücreti ödenecek. Ayda 50 saate kadar ek ücret verilecek. Araştırma ve geliştirme alanında çalışanların maaşlarının büyük bölümü gelir vergisinden muaf olacak. Doktoralı ya da yüksek lisanslı personele daha fazla vergi indirimi uygulanacak.

VERİMLİ YATIRIMA 10 YIL İNDİRİM

Devlet, verimli yatırımlara 10 yıla kadar kurumlar vergisi indirimi sağlayacak. Cumhurbaşkanı, bu teşvik oranlarını illere, sektörlere göre belirlemeye yetkili olacak. İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Yasa kapsamındaki bildirimlerin işçinin kabul etmesi ve iş akdinin feshi sonucunu doğuracak bildirimler hariç tutulması şartıyla kayıtlı elektronik posta sistemi üzerinde de yapılabilmesi ve yapılan bildirimlerin yazılı/ıslak imzalı gibi hukuken geçerli sayılması hüküm altına alındı. Bazı başvurular yurt dışından da alınabilecek. Düzenlemelerin bazı maddeleri 2026’ya kadar kademeli olarak devreye girecek.