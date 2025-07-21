Yeni ÖTV kanunu ile fiyatı yükselen modeller belli oldu!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren torba yasa teklifleri Meclis'ten geçti. Araçlardaki özel tüketim vergisi oranı da kanunla birlikte güncellenmiş oldu. İki yıldır fiilen %80’in altında araç kalmayan binek sınıfında, kullanılmayan ÖTV dilimleri kaldırılırken kanun kapsamda sadece 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranı değişti. İşte yeni düzenleme ile fiyatı değişen modeller...

Cumhurbaşkanı kararıyla 2022’de otomobiller için ÖTV matrah limitleri güncellenmiş ve ani fiyat artışlarını engellemek üzere %60-70 olmak üzere iki yeni barem getirilmişti. Ancak zaman içinde artan fiyatlar nedeniyle diğer baremler (45, 50, 60, 70) etkisini yitirdi. Temmuz 2023’ten bu yana Türkiye’de %80’in altında ÖTV’ye sahip bir araç modeli kalmadı.

Meclisten geçen yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte matrah limitleri ve oranlarının mevcut fiyatları, piyasayı etkileyemeyecek şekilde güncellenmesine karar verildi. Binek araç sınıfında hiçbir şey değişmedi. ÖTV oranlarında güncelleme sadece 4x4 pick-up modellerinde yapıldı. Daha önce yalnızca %4 ÖTV oranına tabi olan bu araçlar, artık %50 oranında ÖTV ile vergilendirilecek.

Bugüne dek bazı yüksek donanımlı 4x4 pick-up modelleri “kamyonet” ruhsatıyla düşük vergi diliminden faydalanarak hem devletin vergi gelirinde kayba neden oluyor hem de pazarda haksız rekabete yol açıyordu.

İŞTE FİYATI DEĞİŞEN MODELLER

Düzenleme sonrası fiyatı en çok yükselen model, Ford Ranger Wildtrak oldu. Bu modelin fiyatı 3.407.000 TL'den 4.981.000 TL'ye çıktı. Aradaki fark tam 1 milyon 574 bin TL olarak dikkat çekti. Benzer şekilde, Volkswagen Amarok da büyük bir artış yaşadı. Eski fiyatı 3.182.000 TL olan Amarok’un yeni fiyatı 4.589.000 TL’ye yükseldi. Artış miktarı 1 milyon 407 bin TL. Toyota’nın pick-up segmentindeki temsilcisi Hilux ise 2.362.000 TL’den 3.446.000 TL’ye çıktı. Bu da 1 milyon 84 bin TL’lik bir fark anlamına geliyor. ÖTV artışından en az etkilenen model ise SsangYong Musso Grand oldu. 1.849.000 TL olan fiyatı, yeni düzenlemeyle birlikte 2.667.000 TL’ye yükseldi. Artış 818 bin TL olarak gerçekleşti.

Yalnızca 4x4 pick-up modellerini kapsayan bu ÖTV artışı, ticari araç kullanıcılarından bireysel off-road tutkunlarına kadar geniş bir kesimi etkiledi. Diğer araç sınıflarında ise herhangi bir ÖTV değişikliği yapılmadı.

4x4 Pick-up Modellerinde ÖTV Artışı Sonrası Fiyat Değişimi