ÖTV zammı sonrası tüm markalarda “Fiyatlar güncelleniyor” uyarısı!

ÖTV artışının ardından bayilerle müşteriler arasındaki iletişim kopukluğu yaşanmaya başladı. Sosyal medyada çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren satın alma süreci devam eden araçlarıyla ilgili bilgi almak için bayiyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak kimseye ulaşamadığını dile getiriyor. Otomobilde yaşanan bu vergi artışının yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkilemesi bekleniyor, işte detaylar...

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan otomobilde ÖTV düzenlemesi, 24 Temmuz gecesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte özellikle elektrikli ve hibrit araçları kapsayan ÖTV oranlarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltildi. Dışarıdan şarj edilebilen hibrit araçlarda bu oran en az yüzde 45 olarak belirlenirken, geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar ve kendini şarj eden hibrit modellerde en düşük ÖTV oranı artık yüzde 70 olacak.

Yeni oranlar 24 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken, markalar da derin bir sessizliğe büründü. Değişen vergi oranları birçok modelin fiyatında önemli farklara neden olması bekleniyor. Özellikle yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan modellerin, yüzde 25 dilimine çıkmasıyla birlikte benzinli modellere karşı rekabet avantajını kaybetmesi bekleniyor. Bu durum, fiyat-fayda dengesi arayan tüketicilerin kararlarını yeniden gözden geçirmesine neden olacak.

BÜTÜN MARKALAR FİYAT LİSTELERİNİ KALDIRDI

ÖTV oranlarının artırılması ve bugünden itibaren geçerli olmasının ardından otomotiv markalarında fiyat listesi telaşı başladı. Fiat ve Renault gibi Türkiye’nin en çok satan markalarının yanı sıra Togg, Tesla, BYD, Kia ve Peugeot gibi pazarda aktif şekilde satış yapan birçok marka, resmi internet sitelerindeki fiyat listelerini kaldırarak yerine "Fiyatlarımız güncelleniyor" ibaresini koydu.Fiyatı değişmeyen modeller ise premium sınıfta yer alan ve %220 ÖTV dilimine giren araçlar olacak.

İKİNCİ EL PAZARIDA ETKİLENECEK

Otomobilde yaşanan bu vergi artışı, yalnızca sıfır araç pazarını değil, ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyecek. Sıfır araçların zamlanmasıyla birlikte ikinci elde fiyatları daha da yukarı yönlü hareket edecek. Ayrıca satışlarda bir süre duraksama beklenirken, özellikle ÖTV artışından hemen önce araç alanlar ise avantajlı duruma geçmiş olacak. Uzun vadede söz konusu vergi artışının talep dengesine ciddi oranda bir etkisinin düşüşü, pazar dinamiklerini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

TÜKETİCİ CEPHESİNDE ENDİŞE HAKİM

Yeni ÖTV oranlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte sadece otomotiv markaları değil, tüketiciler de büyük bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Peşinat ödemesini yaptım ama aracı teslim almadım”, “Fatura kesilmedi, zam bana yansır mı?” gibi sorularla yaşadıkları belirsizliği paylaşmaya başladı. Peşinatını ödeyen, tüm ödemelerini tamamlayan ancak henüz teslimat aşamasına geçmemiş tüketiciler; zamlı vergilerin kendi araçlarına uygulanıp uygulanmayacağını anlamaya çalışıyor.

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BAYİLER TELEFONA ÇIKMIYOR

ÖTV artışının ardından yaşanan bir diğer dikkat çekici gelişme ise bayilerle tüketici arasındaki iletişim kopukluğu oldu. Sosyal medyada çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren satın alma süreci devam eden araçlarıyla ilgili bilgi almak için bayiyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak kimseye ulaşamadığını dile getiriyor. Bayiler, yoğun şekilde yeni fiyatlandırma üzerine çalışırken, müşteri temsilcilerinin telefonlara cevap veremediği belirtiliyor. Bu durum, özellikle peşinat ödeyen ya da fatura kesilmesini bekleyen müşteriler için büyük bir stres kaynağı haline gelirken tüketiciler, yeni fiyatların kendilerine uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor…