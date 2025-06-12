İşte Türkiye'nin en ucuz otomobili! 1 milyon TL'nin altına düştü... Sınırlı sayıda satılıyor

Fiat, haziran ayı boyunca geçerli olacak satış kampanyasında, sınırlı sayıda Egea için nakit alımlarda 999 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar sunuyor. Söz konusu kampanyada ayrıca Egea Sedan ve Egea Cross modellerine 150 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi, Fiat 600 modelinde ise 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor.

Fiat, yaz mevsimine yeni bir otomobille girmek isteyenler için özel bir kampanya duyurdu. Haziran ayı boyunca, sınırlı sayıda Egea’ya, nakit alımlarda 999 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar sunan üretici, tercihini kredi kullanımından yana göstermek isteyen müşterilere ise 150 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor.

1.089.900 TL’lik cazip başlangıç fiyatı ile Egea Cross; kampanya kapsamında 200 bin TL, 12 ay yüzde 2,99’luk kredi olanağı ile vitrinde yerini alıyor.

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Güvenlik standartlarını tüm versiyonlarda karşılayan ve ilave güvenlik özellikleri eklenen Egea modellerinde giriş seviyesinden itibaren gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunuluyor. Bu özellikler arasında trafik işareti tanıma ve akıllı hız destek sistemi, şerit takip asistanı, otomatik acil durum freni, yorgunluk asistanı, geri görüş kamerası ile hız sınırlama sistemi gibi donanımlar öne çıkıyor.

Fiat Egea ve Fiat Egea Cross

Egea Cross’ta giriş seviyesinden itibaren yer alan bu özelliklere ilaveten, Limited versiyonda "Akıllı Uzun Farlar, kör nokta uyarı sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ön park sensörü" özellikleri de standart olarak sunuluyor.

🚗 Fiat Haziran 2025 Kampanya Tablosu

Model Başlangıç Fiyatı Kredi Seçeneği Faiz Oranı Vade Kredi Tutarı Egea Sedan 999.900 TL Var %0 12 Ay 150.000 TL Egea Cross 1.089.900 TL Var %2,99 12 Ay 200.000 TL Topolino 510.900 TL Var %0 12 Ay 200.000 TL Fiat 600 1.619.900 TL Var %0 12 Ay 200.000 TL

Fiat Topolino

TOPOLİNO’YA ÖZEL FİYAT: 510.900 TL

Fiat’ın 200 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi koşulu, Topolino modeli içinde geçerli. Eğlenceli ve pratik hayat tarzı, kompakt boyutları, dikkat çeken tasarımı ve yüzde 100 elektrikli motoruyla dikkat çeken aracın başlangıç fiyatı ise 510 bin 900 TL.

Fiat 600

İKONİK TASARIM: FIAT 600

Tercihini, Fiat’ın B segmentine dönüşünü simgeleyen, ikonik dış tasarımı, 4,17 metre uzunluğu ve 15 litre iç depolama kapasitesiyle kabin içerisinde benzersiz ve keyifli bir deneyim sunan iddialı modeli 600’ün elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinden yana kullanmak isteyenler müşteriler de 200 bin TL’ye 12 ay, yüzde 0 faizli kredi olanağından yararlanabiliyor.