Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor?

Otomobil sahibi olmak artık sadece konfor değil, ciddi bir maliyet hesabı gerektiriyor. Akaryakıt fiyatları sürekli artarken, elektrikli araçlar gerçekten ekonomik bir alternatif mi oluşturuyor? İşte günlük kullanımda en çok merak edilen soru; “Hangisi ne kadar yakıyor?” Hesap ortada, gelin birlikte göz atalım...

ALİ ÇELİK'İN HABERİ—Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Türkiye'deki akaryakıt zamları, otomobil kullanıcılarını ciddi bir kararın eşiğine getiriyor: İçten yanmalı motorda ısrar mı, yoksa elektrikli araçlara geçiş mi? 2025'in ortalarına geldiğimiz bugünlerde Türkiye'de benzin ve motorin litre fiyatı 50 TL sınırına dayanmış durumda.

Motorlu taşıt sahipleri için bu durum sadece bütçeleri değil, alışkanlıkları da derinden sarsıyor. Uzmanlara göre yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli araçlara geçişi hızlandıran en büyük etkenlerden biri haline geldi.

YAKIT ORTALAMALARI VE POMPA FİYATLARI

Bu soru aslında çok değişkenli bir matematik sorusu! Dizellerin yıllarca avantaj sağladığı alanda günümüzde hibrit benzinli modeller öne geçmiş durumda.

Oyunun kurallarını esas bozan ise elektrikli araçlar. Günümüzde trafikte dolaşan dizel araçların düşük hacimli ve bakımlı motorlara sahip modelleri ortalama 6 litre arasında yakıt tüketimi sunuyor.

Benzinli tarafta ortalama 7.5 litreler civarında.

Hibrit araçlarda ise bu rakam 4.5 litre ortalamasına düşebiliyor.

Elektrikli tarafa baktığımızda ise 100 km ortalaması 17 kW/s civarında.

2025 Haziran ayı ikinci haftası itibari ile akaryakıt fiyatları ise benzinde litre ortalaması 47, dizel tarafta ise 48 TL civarında. Elektrik birim fiyatına baktığımızda ise 1 kW ev elektriği aylık toplam 240 kWs'e kadar kullanımda 2,59 TL, 240 kWs'ten fazlası için 3,92 TL olarak karşımıza çıkıyor. Biz 3.92 TL’lik fiyatı baz alıyoruz!

🚗 10 Bin Kilometrede Yakıt Maliyetleri (Haziran 2025 Verileri)

Araç Türü 100 km Tüketim Birim Fiyat (TL) 100 km Maliyet (TL) 10.000 km Maliyet (TL) Benzinli 7.5 L 47.00 352.50 35,250 TL Hibrit 5.0 L 47.00 235.00 23,500 TL Dizel 6.0 L 48.00 288.00 28,800 TL Elektrikli (Ev) 17.0 kWh 3.92 66.64 6,664 TL Elektrikli (AC) 17.0 kWh 8.49 144.33 14,433 TL Elektrikli (DC) 17.0 kWh 10.60 180.20 18,020 TL

👉AC ve DC şarj fiyatlarını ise Türkiye’de en çok satılan elektrikli araç Togg olduğu için, Togg’un şarj ağı Trugo’nun haziran 2025 fiyatlarını baz alıyoruz.

👉 Peki 100 km ve 10.000 km sonunda bu ortalamalara göre tüketim maliyetleri nedir gelin birlikte göz atalım:

BENZİNLİ MOTORLAR

Tüketim: 7.5 L / 100 km

100 km maliyet: 7.5 x 47 = 352,5 TL

10.000 km maliyet: 100 x 352,5 = 35.250 TL

HİBRİT MOTORLAR

100 km’de tüketim ortalaması 5 Litre

100 km maliyet: 5 x 47 = 235 TL

10.000 km maliyet: 100 x 235 = 23.500 TL

DİZEL MOTORLAR

100 km’de tüketim ortalaması 6 Litre

Dizel fiyatı: 48 TL (Haziran 2025 itibarıyla)

100 km maliyet: 6 x 48 = 288 TL

10.000 km maliyet: 100 x 288 = 28.800 TL

ELEKTRİKLİ MOTORLAR

EVDEN ŞARJ

Tüketim: 17 kWh / 100 km

100 km maliyet: 17 x 3,92 = 66,64 TL

10.000 km maliyet: 100 x 66,64 = 6.664 TL

AC ŞARJ

100 km maliyet: 17 x 8,49 = 144,33 TL

10.000 km maliyet: 100 x 144,33 = 14.433 TL

DC ŞARJ

100 km maliyet: 17 x 10,60 = 180,2 TL

10.000 km maliyet: 100 x 180,2 = 18.020 TL

ARADAKİ FARK ŞAŞIRTICI DERECEDE

En düşük maliyetli (evden şarjlı) ve en yüksek maliyetli (benzinli) kullanım arasında 10.000 km'de tam 28.586 TL fark bulunuyor.

Sonuçları özetle bir başlık altında toplamak gerekirse 10 bin kilometrelik ortalamaya göre oluşan sıralama ise şu şekilde:

🔋 10.000 km Yakıt / Enerji Maliyet Karşılaştırma Tablosu