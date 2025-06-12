Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor?

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor?
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil sahibi olmak artık sadece konfor değil, ciddi bir maliyet hesabı gerektiriyor. Akaryakıt fiyatları sürekli artarken, elektrikli araçlar gerçekten ekonomik bir alternatif mi oluşturuyor? İşte günlük kullanımda en çok merak edilen soru; “Hangisi ne kadar yakıyor?” Hesap ortada, gelin birlikte göz atalım...

ALİ ÇELİK'İN HABERİ—Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Türkiye'deki akaryakıt zamları, otomobil kullanıcılarını ciddi bir kararın eşiğine getiriyor: İçten yanmalı motorda ısrar mı, yoksa elektrikli araçlara geçiş mi? 2025'in ortalarına geldiğimiz bugünlerde Türkiye'de benzin ve motorin litre fiyatı 50 TL sınırına dayanmış durumda.

Motorlu taşıt sahipleri için bu durum sadece bütçeleri değil, alışkanlıkları da derinden sarsıyor. Uzmanlara göre yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli araçlara geçişi hızlandıran en büyük etkenlerden biri haline geldi.

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor? - 1. Resim

YAKIT ORTALAMALARI VE POMPA FİYATLARI

Bu soru aslında çok değişkenli bir matematik sorusu! Dizellerin yıllarca avantaj sağladığı alanda günümüzde hibrit benzinli modeller öne geçmiş durumda.

Oyunun kurallarını esas bozan ise elektrikli araçlar. Günümüzde trafikte dolaşan dizel araçların düşük hacimli ve bakımlı motorlara sahip modelleri ortalama 6 litre arasında yakıt tüketimi sunuyor.

Benzinli tarafta ortalama 7.5 litreler civarında.

Hibrit araçlarda ise bu rakam 4.5 litre ortalamasına düşebiliyor.

Elektrikli tarafa baktığımızda ise 100 km ortalaması 17 kW/s civarında.

2025 Haziran ayı ikinci haftası itibari ile akaryakıt fiyatları ise benzinde litre ortalaması 47, dizel tarafta ise 48 TL civarında. Elektrik birim fiyatına baktığımızda ise 1 kW ev elektriği aylık toplam 240 kWs'e kadar kullanımda 2,59 TL, 240 kWs'ten fazlası için 3,92 TL olarak karşımıza çıkıyor. Biz 3.92 TL’lik fiyatı baz alıyoruz!

🚗 10 Bin Kilometrede Yakıt Maliyetleri (Haziran 2025 Verileri)

Araç Türü100 km TüketimBirim Fiyat (TL)100 km Maliyet (TL)10.000 km Maliyet (TL)
Benzinli7.5 L47.00352.5035,250 TL
Hibrit5.0 L47.00235.0023,500 TL
Dizel6.0 L48.00288.0028,800 TL
Elektrikli (Ev)17.0 kWh3.9266.646,664 TL
Elektrikli (AC)17.0 kWh8.49144.3314,433 TL
Elektrikli (DC)17.0 kWh10.60180.2018,020 TL

👉AC ve DC şarj fiyatlarını ise Türkiye’de en çok satılan elektrikli araç Togg olduğu için, Togg’un şarj ağı Trugo’nun haziran 2025 fiyatlarını baz alıyoruz.

👉 Peki 100 km ve 10.000 km sonunda bu ortalamalara göre tüketim maliyetleri nedir gelin birlikte göz atalım:

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor? - 2. Resim

BENZİNLİ MOTORLAR

Tüketim: 7.5 L / 100 km

100 km maliyet: 7.5 x 47 = 352,5 TL

10.000 km maliyet: 100 x 352,5 = 35.250 TL

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor? - 3. Resim

HİBRİT MOTORLAR

100 km’de tüketim ortalaması 5 Litre

100 km maliyet: 5 x 47 = 235 TL

10.000 km maliyet: 100 x 235 = 23.500 TL

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor? - 4. Resim

DİZEL MOTORLAR

100 km’de tüketim ortalaması 6 Litre

Dizel fiyatı: 48 TL (Haziran 2025 itibarıyla)

100 km maliyet: 6 x 48 = 288 TL

10.000 km maliyet: 100 x 288 = 28.800 TL

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor? - 5. Resim

ELEKTRİKLİ MOTORLAR

EVDEN ŞARJ

Tüketim: 17 kWh / 100 km

100 km maliyet: 17 x 3,92 = 66,64 TL
10.000 km maliyet: 100 x 66,64 = 6.664 TL

AC ŞARJ

100 km maliyet: 17 x 8,49 = 144,33 TL
10.000 km maliyet: 100 x 144,33 = 14.433 TL

DC ŞARJ

100 km maliyet: 17 x 10,60 = 180,2 TL
10.000 km maliyet: 100 x 180,2 = 18.020 TL

Kuruşu kuruşuna hesapladık! Benzinli mi dizel mi elektrikli mi hibrit mi... Hangisi ne kadar yakıyor? - 6. Resim

ARADAKİ FARK ŞAŞIRTICI DERECEDE

En düşük maliyetli (evden şarjlı) ve en yüksek maliyetli (benzinli) kullanım arasında 10.000 km'de tam 28.586 TL fark bulunuyor.

Sonuçları özetle bir başlık altında toplamak gerekirse 10 bin kilometrelik ortalamaya göre oluşan sıralama ise şu şekilde:

🔋 10.000 km Yakıt / Enerji Maliyet Karşılaştırma Tablosu

SıraAraç TipiYakıt / Şarj Türü10.000 km Maliyeti (TL)
1️⃣ElektrikliEvden şarj6.664 TL
2️⃣ElektrikliAC şarj14.433 TL
3️⃣ElektrikliDC şarj18.020 TL
4️⃣HibritBenzinli23.500 TL
5️⃣DizelDizel28.800 TL
6️⃣BenzinliBenzinli35.250 TL

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Denizli Çivril 2. Etap konut kurası sonuçları açıklandı mı? İşte kura sonuçları isim listesiKuzey İrlanda karıştı! Protestolar civardaki kasabalara sıçradı, sokaklar ise alev alev…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
330 bin TL'ye elektrikli 5 kişilik otomobil! Şaka değil... İşte Chery QQ Domi'nin özellikleri - T-Otomobil330 bin TL'ye 5 kişilik elektrikli araç!Birbirinden iyi 15 model! İşte 1,6 milyon TL'ye satın alınabilecek en iyi ikinci el araçlar - T-OtomobilHepsi birbirinden iddialı 15 model!Ford Ranger’dan daha fazlasını isteyenlere cevap: Super Duty - T-OtomobilFord Ranger’dan daha fazlasını isteyenlere cevap: Super DutyToyota’nın küçük şehirli SUV modeli yenilendi: Aygo X - T-OtomobilToyota’nın küçük şehirli SUV modeli yenilendi: Aygo XTrump’ın zarara uğrattığı Tesla’ya, Çin’den sevindiren haber! - T-OtomobilTrump'ın yaktığı ateşi Çin söndürdü!Avrupalı otomobil üreticileri panikte: Çip krizinden daha tehlikelisi geliyor - T-OtomobilÇip krizinden daha tehlikelisi geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...