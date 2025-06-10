Trump’ın zarara uğrattığı Tesla’ya, Çin’den sevindiren haber!

Elon Musk’ın Trump’la sosyal medya üzerinden tartışması, Tesla’ya bir günde yaklaşık 150 milyar dolar zarar vererek %14 değer kaybettirdi. Trump'ın elektrikli araç teşviklerini sonlandırma sinyali Tesla hisselerindeki düşüşü tetiklerken Musk’ı sevindiren haber Çin’den geldi. Model Y mayıs ayında Çin’de en çok satılan SUV modeli olmayı başardı.

Elon Musk’ın Trump’la yakınlığı Tesla’ya pahalıya patladı. Amerika’da genel otomobil pazarının %8 büyüme yakaladığı dönemde Tesla satışları yaklaşık %25 düştü. Avrupa tarafında ise Ocak–Nisan 2025 arasında gelen datalara göre Tesla satışları %39 gerilerken, sadece Nisan ayında yaşanan düşüş %50’ye ulaştı. Bu durum bazı ülkelerde daha da dramatik rakamlar ortaya koydu. Örneğin İspanya %75, Fransa %63, İsveç %46, Hollanda %43 oranında düşüşler yaşandı.

Çin tarafında ise markanın ihracat rakamları yıllık bazda %49 geriledi. Çin pazarında elektrikli araç satışlarının %84 oranında arttığı ilk çeyrekte ise Telsa, %53 oranında müşteri kaybetti.

Bölge/Ülke Dönem Satış Düşüşü (%) ABD Genel 25 Avrupa (genel) Ocak–Nisan 2025 39 İspanya Nisan 2025 75 Fransa Nisan 2025 63 İsveç Nisan 2025 46 Hollanda Nisan 2025 43

BİR GÜNDE 150 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaşanan Musk-Trump tartışması, Tesla’ya bir günde yaklaşık 150 milyar dolar zarar vererek %14 değer kaybettirdi. Bu gelişmenin ardından Trump'ın elektrikli araç teşviklerini sonlandırma sinyali ise Tesla hisselerindeki düşüşü tetikledi.

Musk’ı sevindiren haber Çin’den geldi. Model Y mayıs ayında Çin’de en çok satılan SUV modeli olmayı başardı.

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Açıklanan verilere göre ABD’li üretici mayıs ayında 24.770 adetlik satış yakalarken en yakın rakibi BYD ise Seal U modeliyle 24.240 adetle ikinci sırada yer aldı. Çin’de mayıs ayında en çok satan 3. model ise benzinli bir araç oldu. Geely Xingyue L listeye adını 21.014 adetle yazdırdı.

📌Mayıs 2025 – Çin’de En Çok Satan SUV Modelleri

Sıra Marka/Model Satış Adedi Yakıt Türü 1 Tesla Model Y 24.770 Elektrikli 2 BYD Seal U 24.240 Elektrikli 3 Geely Xingyue L 21.014 Benzinli

ABD-ÇİN ANLAŞMAZLIĞI MARKAYI ZORLUYOR

Fakat ocak ayından mayıs ayına kadar gerçekleşen satışlarda Tesla’nın en büyük rakibi BYD yarışı hala önde götürüyor. Trump ve Musk'ın arasında yaşanan olayların aksine Çin pazarında Tesla’nın satışlarını etkileyen ne önemli unsur, markanın FSD özelliği. Çin yasalarına göre, Tesla araçlarının topladığı sürüş verileri ülke dışına çıkarılması yasaklanmış durumda. Aynı zamanda ABD tarafı da, Çin'de FSD eğitimi yapılamamasını engelliyor. Bu durum Tesla’nın sürüş esnasında gerçek araçlardan gelen yerel veriye erişimi sınırlarken, sistem Çin trafik koşullarına uyum konusunda ciddi şekilde zorlanıyor.