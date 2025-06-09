Devrim yolunda ilk Çinli yatırım! SWM G01 Pro sonbaharda Türkiye’de üretime giriyor

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim’in üretildiği Eskişehir, şimdi de Türkiye’de üretilecek ilk Çinli otomobil markasının yeni üssü oluyor. ATMO Group ile Urzema Holding arasında imzalanan anlaşmayla, SWM G01 Pro modeli sonbaharda banttan inip yollara çıkacak.

ALİ ÇELİK - Türkiye’de faaliyetlerine 2023 yılında başlayan uluslararası otomotiv satış ve dağıtım şirketlerinden ATMO Group, SWM Motors markası ile yatırımlarını derinleştiriyor. Türkiye merkezli bir şirket olarak uluslararası pazarlarda genişlemeyi hedefleyen ATMO Group, kısa bir süre önce Türkiye’de üretim için Urzema Holding ile ortak bir girişim olan Urzat Otomotiv AŞ’yi kurdu. Bu çerçevede üretim lokasyonu Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi olarak belirlendi.

YERLİ MODEL SAYISI ARTACAK

SWM Türkiye Ticari Operasyonlar Direktörü Burak Azmanoğlu, konuyla ilgili açıklamasında üretimde Urzema Holding’in pilot koltuğuna oturduğunu vurgulayarak “Araçlarımız onların tesislerinde üretilecek. ATMO olarak biz distribütörlük faaliyetlerimize devam edeceğiz. Hem ATMO hem de Çinli ortağımız SWM markasının Türkiye pazarına inancı büyük” dedi. Sürecin beklenenden hızlı ilerlediğine dikkat çeken Azmanoğlu “Yerli üretim için artık son aşamaya geldik. Sonbaharda Türkiye için özel geliştirilen G01 Pro modelini Türk tüketicisiyle buluşturma hedefindeyiz. İlerleyen dönemde farklı modeller için de planlarımız var” diye konuştu.

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLİR

Azmanoğlu, yerli üretimin sadece iç pazara değil, ihracata da hizmet edeceğini dile getirerek “Türkiye’de yeni iç tasarım, teknoloji ve motor-şanzıman seçeneğine sahip olan G01 Pro modelimiz üretilecek. İhracat tarafında altyapı çalışmalarımız devam ediyor. ATMO Group hâlihazırda Balkanlarda ve Avrupa’da faaliyet gösteriyor. Bu sebeple Türkiye’yi ihracat üssü olarak konumlandırmamız mümkün. Bu girişim ülkemize önemli ölçüde katma değer sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM HEDEFİ BÜYÜK

Urzema Holding CEO’su Murat Ertaş ise açıklamasında, birinci yılda üretim adetlerinin daha efektif olması adına ilk etapta 40-45 kişilik bir istihdam öngördüklerini, bu sayıyı 2026 yılında 100’e çıkarmayı planladıklarını belirterek “İkinci faz yatırımla planlanan ve öngörülen 1.500 ila 2.000 kişiye yakın istihdam sağlamak olacak. Tesisin şu anda planlanan projesi, 2028 itibarıyla yıllık 200-250 bin adet bandında araç üretebilme kapasitesine ulaşmak” dedi.

Ertaş, Eskişehir’de otomotiv sanayisinin yeniden şahlanacağını dile getirerek “Ulaşım altyapısı, sanayi geçmişi, tedarikçi gücü ve nitelikli iş gücü ile Eskişehir öne çıkıyor. Burası bizim için teknoloji ve inovasyonun kalbi olacak. Kuracağımız tesislerde birçok önemli model üretilecek. Eskişehir bize, biz de Eskişehir’e değer katacağız” ifadelerini kullandı.