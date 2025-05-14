Her cebe uygun olan Tesla Model Y fiyatı! 6 dakikada tükendi

Tesla Model Y versiyonunu Türkiye pazarında satışa çıkardı. Tesla’nın en uygun fiyatlı aracı Model Y'nin fiyatı görenleri şaşırttı. Satışa çıktığı anda tükenen Tesla Model Y 1 milyon 866 bin 203 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, her cebe uygun modelini satışa çıkardı. Büyük ilgi gören Tesla Model Y’nin fiyatı ise alım talebini artırdı. Satışa çıktığı an tükenen aracın stoklarının önümüzdeki günlerde güncellenmesi öngörülüyor.

TESLA MODEL Y NE KADAR?

Tesla, en uygun fiyatlı otomobili olan Model Y’yi 25 Nisan’da satışa çıkarmıştı. 6 dakikada tükenen modelin fiyatı yüzde 10 ÖTV dilimine girmesinden dolayı 1 milyon 866 bin 203 TL olarak belirlendi. Renk ve özellik seçeneklerine göre diğer modellerin fiyatı ise 1 milyon 909 bin 116 TL’ye ulaşıyor.

TESLA MODEL Y FİYATI

Tesla Model Y’nin Standart Range serisi, yüzde 10 ÖTV avantajıyla 1 milyon 866 bin 203 TL’lik başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Renk ve özellik farkına göre diğer modellerin fiyatı 1 milyon 909 bin 116 TL olarak açıklandı.

TESLA MODEL Y TEKRAR SATIŞA ÇIKACAK MI?

Türkiye pazarında satışa çıktığı andan itibaren 6 dakikada tükenen Tesla Model Y’nin Tesla envanterinde önümüzdeki günlerde yeniden satışa çıkması öngörülüyor.

TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Dış tasarım:

Ön bölümde daha keskin hatlara sahip burun yapısı

Kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi

Arka bölümde tam genişlikte konumlandırılmış ışık bandı

İç mekan ve konfor:

Kullanıcı tarafından renk ve parlaklığı ayarlanabilen konfigüre edilebilir iç LED aydınlatma şeritleri

Isıtmalı ön koltuklar

Havalandırmalı ön koltuklar

Elektrikli olarak kontrol edilebilen, iki yönlü katlanma mekanizmasına sahip arka koltuklar

Arka yolcular için 8 inç boyutunda dokunmatik ekran (medya erişimi ve bazı araç fonksiyonlarını kontrol için)

İkinci nesil süspansiyon sistemi (daha iyi yol tutuş ve konfor)

Geliştirilmiş ses yalıtımı / Güncellenmiş yalıtım malzemeleri (daha sessiz iç mekan)

Güncellenmiş otonom sürüş donanımları

Sekiz adet dış kamera

Yeni yerleştirilmiş ön kamera

Daha hızlı yazılım güncellemesi alabilme ve daha verimli veri iletişimi sağlayan geliştirilmiş donanım

15 hoparlör

1 subwoofer

Önceki modellere göre belirgin şekilde geliştirilmiş ses kalitesi