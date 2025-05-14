Her cebe uygun olan Tesla Model Y fiyatı! 6 dakikada tükendi
Tesla Model Y versiyonunu Türkiye pazarında satışa çıkardı. Tesla’nın en uygun fiyatlı aracı Model Y'nin fiyatı görenleri şaşırttı. Satışa çıktığı anda tükenen Tesla Model Y 1 milyon 866 bin 203 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Elektrikli otomobil devi Tesla, her cebe uygun modelini satışa çıkardı. Büyük ilgi gören Tesla Model Y’nin fiyatı ise alım talebini artırdı. Satışa çıktığı an tükenen aracın stoklarının önümüzdeki günlerde güncellenmesi öngörülüyor.
TESLA MODEL Y NE KADAR?
Tesla, en uygun fiyatlı otomobili olan Model Y’yi 25 Nisan’da satışa çıkarmıştı. 6 dakikada tükenen modelin fiyatı yüzde 10 ÖTV dilimine girmesinden dolayı 1 milyon 866 bin 203 TL olarak belirlendi. Renk ve özellik seçeneklerine göre diğer modellerin fiyatı ise 1 milyon 909 bin 116 TL’ye ulaşıyor.
TESLA MODEL Y FİYATI
Tesla Model Y’nin Standart Range serisi, yüzde 10 ÖTV avantajıyla 1 milyon 866 bin 203 TL’lik başlangıç fiyatıyla piyasaya sürüldü. Renk ve özellik farkına göre diğer modellerin fiyatı 1 milyon 909 bin 116 TL olarak açıklandı.
TESLA MODEL Y TEKRAR SATIŞA ÇIKACAK MI?
Türkiye pazarında satışa çıktığı andan itibaren 6 dakikada tükenen Tesla Model Y’nin Tesla envanterinde önümüzdeki günlerde yeniden satışa çıkması öngörülüyor.
TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ
Dış tasarım:
Ön bölümde daha keskin hatlara sahip burun yapısı
Kaput boyunca uzanan ince LED ışık şeridi
Arka bölümde tam genişlikte konumlandırılmış ışık bandı
İç mekan ve konfor:
Kullanıcı tarafından renk ve parlaklığı ayarlanabilen konfigüre edilebilir iç LED aydınlatma şeritleri
Isıtmalı ön koltuklar
Havalandırmalı ön koltuklar
Elektrikli olarak kontrol edilebilen, iki yönlü katlanma mekanizmasına sahip arka koltuklar
Arka yolcular için 8 inç boyutunda dokunmatik ekran (medya erişimi ve bazı araç fonksiyonlarını kontrol için)
İkinci nesil süspansiyon sistemi (daha iyi yol tutuş ve konfor)
Geliştirilmiş ses yalıtımı / Güncellenmiş yalıtım malzemeleri (daha sessiz iç mekan)
Güncellenmiş otonom sürüş donanımları
Sekiz adet dış kamera
Yeni yerleştirilmiş ön kamera
Daha hızlı yazılım güncellemesi alabilme ve daha verimli veri iletişimi sağlayan geliştirilmiş donanım
15 hoparlör
1 subwoofer
Önceki modellere göre belirgin şekilde geliştirilmiş ses kalitesi