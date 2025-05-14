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Tesla envanter ne zaman? Tesla Model Y Türkiye envanter günleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla envanter ne zaman? Tesla Model Y Türkiye envanter günleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden Tesla Türkiye’deki satış modelinde radikal bir değişikliğe giderek artık siparişle üretim yerine hazır envanter sistemiyle satış yapacağını açıkladı. Bu hamleyle birlikte Tesla hem teslimat sürelerini kısaltmayı hem de müşterilere daha öngörülebilir bir satın alma süreci sunmayı hedefliyor. Türkiye pazarında büyük ilgi gören uygun fiyatlı Model Y versiyonları için yeni satış tarihleri de netlik kazandı. Tesla envanter ne zaman sorusu ise cevap buldu.

TESLA ENVANTER NE ZAMAN?

Tesla'nın Avrupa ve Orta Doğu operasyonlarından sorumlu birimi tarafından yapılan açıklamada, sınırlı sayıda üretilecek olan uygun fiyatlı Model Y SR modelleri için üç farklı tarihte satışların yeniden başlayacağı bildirildi.

Türkiye saati ile 18.00’de aktif hale gelecek satış tarihleri 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs olarak duyuruldu. Tesla bu tarihlerde çevrim içi satış sistemini açarak, stoklarla sınırlı olan araçları yeniden kullanıcılarla buluşturacak.

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TESLA’DAN YENİ STRATEJİ: HAZIR ARAÇ, HIZLI TESLİMAT

Tesla'nın Türkiye’de uygulamaya koyduğu hazır envanter modeli, yalnızca kullanıcı deneyimini değil, aynı zamanda lojistik süreçleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Tesla artık Berlin’deki Gigafactory üretim kapasitesini daha etkin bir şekilde kullanarak Türkiye’ye gönderilecek araçları önceden üretip envantere ekleyecek. Böylece liman, gümrük ve teslimat aşamaları çok daha planlı ve hızlı bir şekilde yürütülecek.

Yeni sistem sayesinde araçlar Türkiye'de yasal olarak belirlenen 45 günlük teslimat süresi içerisinde kullanıcılara ulaştırılabilecek.

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TESLA STOKLARI KISA SÜREDE TÜKENİYOR

Model Y'nin uygun fiyatlı SR versiyonu Türkiye pazarında lansmanından itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. İlk satış günlerinde dakikalar içinde tükenen araçlar, hem fiyat avantajı hem de vergi dilimi nedeniyle geniş bir kullanıcı kitlesinin odağı haline geldi.

Yüzde 10 ÖTV diliminde yer alan versiyon, yüksek performans ve erişilebilir fiyat kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Tesla yüksek talebe karşılık verebilmek için yeni stok ekleme tarihlerini önceden açıklayarak kullanıcıların plan yapmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tesla envanter ne zaman? Tesla Türkiye envanter günleri - 3. Resim

TESLA TÜRKİYE ONLINE SİPARİŞ SİSTEMİNE YOĞUN İLGİ

Yeni sistemle birlikte araç alım süreci tamamen çevrim içi olarak ilerliyor. Belirlenen satış tarihleri geldiğinde Tesla Türkiye’nin resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılar, stoktaki Model Y araçlara ulaşabilecek.

Ancak stokların sınırlı olması nedeniyle sistemin açıldığı saatlerde hızlı davranmak kritik önem taşıyor. İlk satışlarda yaşanan yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda, yine kısa sürede tükenme ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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