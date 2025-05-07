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Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla satış tarihi ve saati duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla satış tarihi ve saati duyuruldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elektrikli araç pazarının öncü markası Tesla, hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde fiyat politikası ve satış stratejisinde radikal değişimlere giderek dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de uygulamaya konulan yeni satış modeli ve ABD'de piyasaya sunulan uygun fiyatlı Model Y versiyonu, markanın küresel ölçekteki satış ivmesini yeniden kazanma arayışını ortaya koyuyor.

TESLA MODEL Y FİYATI NE KADAR?

Elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla, daha erişilebilir fiyat politikasına sahip yeni Model Y versiyonunu Amerika pazarında kullanıcıların beğenisine sundu. Arkadan itişli olarak geliştirilen yeni Model Y 45.990 dolarlık etiketle satışa çıkarıldı.

ABD’de geçerli olan federal vergi teşvikleri uygulandığında ise nihai fiyat 37.490 dolara kadar düşüyor. Bu da yeni RWD Model Y’yi Tesla’nın ürün yelpazesinde Model 3’ün ardından en uygun fiyatlı ikinci elektrikli araç konumuna getiriyor.

Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla satış tarihi ve saati duyuruldu - 1. Resim

Tek motorlu arka çekişli yapı sayesinde 357 mil menzil sunan araç, dört tekerlekten çekişli versiyona kıyasla 30 mil daha fazla yol katedebiliyor. Menzil farkı, uzun yol kullanıcıları için ciddi bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Performans tarafında ise 0’dan 60 mil hıza 5,4 saniyede ulaşan bu model, AWD modelin 4,6 saniyelik süresinden biraz daha yavaş olsa da günlük sürüş ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde kalıyor. 

Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla satış tarihi ve saati duyuruldu - 2. Resim

TESLA MODEL Y SATIŞ TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Tesla Türkiye pazarındaki satış stratejisinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti ve artık siparişle üretim modelini terk ederek hazır envanter üzerinden satış sistemine geçti. Özellikle yüzde 10 ÖTV dilimine giren daha uygun fiyatlı Model Y versiyonlarına yönelik yoğun ilginin ardından, firma bu modeller için yeni satış tarihlerini duyurdu.

Tesla Europe & Middle East tarafından yapılan açıklamaya göre yeni satışlar 7 Mayıs, 9 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde saat 18.00 itibarıyla başlayacak.

Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla satış tarihi ve saati duyuruldu - 3. Resim

İlk satış partilerinin dakikalar içinde tükenmesi, potansiyel alıcıların yeni açıklanan tarihlere şimdiden hazırlık yapmasına neden oldu. Tesla’nın bu planlamayla amacı, sınırlı stok nedeniyle yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve alım sürecini daha öngörülebilir hale getirmek.

Şirket online sipariş sistemi aracılığıyla gerçekleştirilecek bu satışlarda hızlı davranan müşterilerin araçlara sahip olabileceğini vurguluyor.

Tesla Model Y fiyatı ne kadar? Tesla satış tarihi ve saati duyuruldu - 4. Resim

Türkiye’de satışa sunulan modellerin artık önceden üretildiği ve teslimata hazır şekilde listelendiği bu yeni sistem, tüketici açısından daha kısa bekleme süresi anlamına geliyor.

Vergi dilimleri göz önünde bulundurularak yapılan strateji değişikliği, Tesla’nın Türkiye pazarına olan ilgisini ve yerel koşullara adaptasyonunu da gözler önüne seriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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