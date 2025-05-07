Togg mu Tesla mı? İşte Türkiye’de en çok satılan elektrikli modeller ve zamlı mayıs fiyatları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre ülkemizde 2025 yılının ilk dört aylık zaman diliminde en çok satılan elektrikli modeller belli oldu. Mayıs ayına zamla başlayan otomotiv pazarında sizler için hem bu modelleri sıraladık hem de satışa sunulan en uygun ve en pahalı fiyatlarını araştırdık, işte detaylar:

Türkiye’de elektrikli araç (EV) satışlarının artışı, küresel trendlerle paralel şekilde ilerliyor fakat; Türkiye’ye özgü bazı dinamikler de belirleyici oluyor. Buna göre ülkemizde en çok SUV gövde tipi öne çıkıyor. Bunun en önemli etkenlerinden birisi de tüketicilerin sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda statü göstergesi ve çok yönlü kullanım sunan bir araç arıyor olması. SUV’lar yüksek oturma pozisyonu, geniş iç hacmi ve güçlü görünümüyle bu beklentilere daha çok hitap ediyor.

TOGG T10X

TOGG T10X'in çıkışıyla beraber SUV segmenti sadece ithal modellerin değil, yerli üretimin de gözdesi oldu. TOGG’un pazara girişi hem elektrikli modellere ilgiyi arttırdı hem de SUV sınıfına olan talebi tetikledi.

Tesla Model Y

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan rapora göre ülkemizde 2025 yılının ilk dört aylık zaman diliminde 42.290 adet elektrikli otomobil satılırken pazardaki toplam payı %13,68'e ulaştı. Bu dört ayın sonunda Togg T10X 10.325 adetle lider, Tesla Model Y 3.540 adetle ikinci, MINI Countryman 3.365 adetle üçüncü oldu.

MINI Countryman

Mayıs ayı itibari ile ülkemizde en çok satılan elektrikli modellerin fiyat aralığı ve satış adetleri şu şekilde sıralanıyor: