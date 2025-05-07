12 ay vadeli kredi kampanyası! DS Automobiles'tan mayıs 2025'e özel fırsatlar

DS Automobiles, mayıs ayında özel finansman modelleri sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles mayıs ayında DS 7 ve DS4 modellerinde cazip satın alma teklifleri hazırladı.

DS Automobiles'in mayıs ayı teklifleri kapsamında, DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 550 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunulurken, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 versiyonunda 1 milyon 100 bin liraya 12 ay 1,99 faizli kredi imkanı ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli de 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanaklarıyla müşterilere DS STORE'larda sunuldu.