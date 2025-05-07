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Haberler > T-Otomobil > 12 ay vadeli kredi kampanyası! DS Automobiles'tan mayıs 2025'e özel fırsatlar

12 ay vadeli kredi kampanyası! DS Automobiles'tan mayıs 2025'e özel fırsatlar

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T-Otomobil Haberleri

Fransız premium otomobil markası DS Automobiles, Mayıs ayına özel sunduğu finansman kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Şirketin DS 7 ve DS 4 modellerini kapsayan kampanya kapsamında, yüzde 1,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli kredi seçenekleri sunuluyor. DS 7’nin farklı versiyonları için 550 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişen kredi imkanları sağlanırken, DS 4 modelinde ise 200 bin TL’ye kadar kredi veya takas desteği seçenekleri mevcut.

 

DS Automobiles, mayıs ayında özel finansman modelleri sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles mayıs ayında DS 7 ve DS4 modellerinde cazip satın alma teklifleri hazırladı.

DS Automobiles'in mayıs ayı teklifleri kapsamında, DS 7'nin Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 550 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunulurken, DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 versiyonunda 1 milyon 100 bin liraya 12 ay 1,99 faizli kredi imkanı ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor.

12 ay vadeli kredi kampanyası! DS Automobiles'tan mayıs 2025'e özel fırsatlar - 1. Resim

DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli de 200 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanaklarıyla müşterilere DS STORE'larda sunuldu.

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