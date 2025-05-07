Mercedes-Benz’den Mayıs ayına özel 4.500.000 liraya varan kredi

Otomobil ve hafif ticari modellerine özel kampanyasını duyuran Mercedes-Benz Otomotiv; GLC 300 d 4MATIC modeline özel olarak sunduğu teklifte araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay taksit %3,82 vade veya 4.500.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay taksit %3,99 vade seçenekleri teklif ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler le iş birliğinde geliştirilen kampanyada yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarına özel finansman fırsatları sunan Mercedes-Benz Otomotiv, GLC 300 d 4MATIC modeline özel olarak araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay taksit %3,82 vade veya 4.500.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay taksit %3,99 vade seçeneği teklif ediyor. Markanın CLA 200, EQA 250 ve EQB 250 gibi modellerinin her birinde yine mayıs ayında çok özel teklifler bulunuyor.

Öte yandan Vito modelinde 500.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 6 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,09 faiz teklif eden Mercedes-Benz, Sprinter modelinde ise 1.000.000 TL kredi için 7 ay vadede %0 faiz veya 1.500.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere 6 ay vadede %1,19 faizli seçenek sunuyor.

EQV modelinde mayıs ayına özel olarak 500.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz avantajı sunan marka, Mercedes-Benz Certified belgesine sahip kullanılmış araçlara ise 749.000 TL’ye kadar kredi, 6 ay vadede gibi cazip tekliflerde bulunuyor.