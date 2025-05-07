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Haberler > T-Otomobil > Mercedes-Benz’den Mayıs ayına özel 4.500.000 liraya varan kredi

Mercedes-Benz’den Mayıs ayına özel 4.500.000 liraya varan kredi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mercedes-Benz’den Mayıs ayına özel 4.500.000 liraya varan kredi
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil ve hafif ticari modellerine özel kampanyasını duyuran Mercedes-Benz Otomotiv; GLC 300 d 4MATIC modeline özel olarak sunduğu teklifte araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay taksit %3,82 vade veya 4.500.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay taksit %3,99 vade seçenekleri teklif ediyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler le iş birliğinde geliştirilen kampanyada  yeni otomobil ve hafif ticari araç alımlarına özel finansman fırsatları sunan Mercedes-Benz Otomotiv, GLC 300 d 4MATIC modeline özel olarak araç bedelinin tamamına kadar krediye 6 ay taksit %3,82 vade veya 4.500.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay taksit %3,99 vade seçeneği teklif ediyor. Markanın CLA 200, EQA 250 ve EQB 250 gibi modellerinin her birinde yine mayıs ayında çok özel teklifler bulunuyor.

Mercedes-Benz’den Mayıs ayına özel 4.500.000 liraya varan kredi - 1. Resim

Öte yandan Vito modelinde 500.000 TL krediye 12 ay vadede %0 faiz veya 6 ay vadeli 1.000.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere %1,09 faiz teklif eden Mercedes-Benz, Sprinter modelinde ise 1.000.000 TL kredi için 7 ay vadede %0 faiz veya 1.500.000 TL kredi kullanmak isteyen müşterilere 6 ay vadede %1,19 faizli seçenek sunuyor.

Mercedes-Benz’den Mayıs ayına özel 4.500.000 liraya varan kredi - 2. Resim

EQV modelinde mayıs ayına özel olarak 500.000 TL kredi kullanımında 12 ay vadede %0 faiz avantajı sunan marka, Mercedes-Benz Certified belgesine sahip kullanılmış araçlara ise 749.000 TL’ye kadar kredi, 6 ay vadede gibi cazip tekliflerde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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