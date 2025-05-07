Honda Motosiklet Günleri için geri sayım başladı

Artık geleneksel hale gelen ve iki teker tutkunlarını bir araya getiren Honda Motosiklet Günleri, bu yıl dördüncü kez kapılarını açıyor. 9 – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda test sürüşleri, simülasyon deneyimleri, ailesiyle birlikte gelenlere ve çocuklara özel oyunlar, motosiklet camiasının önde gelen isimleriyle söyleşiler gibi bir çok aktivite yer alacak, işte detaylar:

Türkiye motosiklet pazarında 10 yıldır aralıksız liderliği sürdüren Honda, geleneksel hale gelen Honda Motosiklet Günleri için kapılarını açıyor. Motosiklet tutkunlarını bir araya getiren organizasyon bu yıl dördüncü kez 9 – 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Honda Motosiklet Gelişim Merkezi’nde gerçekleşecek. Etkinlik boyunca markanın en yeni modelleri ziyaretçilerle buluşacak, katılımcılar test sürüşleri ile farklı modellerdeki motosikletleri deneyimleme fırsatı bulacak. Motosiklet kültürünün gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen etkinlikte; sevilen isimlerle gerçekleştirilecek söyleşiler, güvenli sürüş eğitimleri, simülasyon deneyimleri, çocuklara özel aktiviteler ve yarışmalar yer alacak.

Her yaştan motosiklet sever için zengin içerikli bir deneyim sunmayı amaçlayan Honda Motosiklet Günleri, üç gün boyunca devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden dolduracakları form aracılığı ile oluşturdukları dijital davetiyedeki QR kodu kullanılarak alana ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

TEST İMKANI SUNULAN MOTOSİKLET MODELLERİ

Honda Motosiklet Günleri’nde test sürüşleri ve keyifli söyleşilerin yanı sıra Honda’nın 2025 yılında satışa sunduğu; A2 ehliyet ile uyumlu 500 serisinin üyeleri Hornet 500, CBR500R ve NX500 başta olmak üzere yenilenen PCX125 scooter modeli sergilenecek. Honda'nın Electronic Clutch vites teknolojisine sahip ilk modelleri olan CB650R ve CBR650R ile yenilenen XL750 Transalp, NC750X ve X-ADV ile Dio modeli de etkinlik alanında yerini alacak. Katılımcılar Adventure, Naked, Supersport, Touring ve Scooter segmentlerinden farklı modellerle test sürüşü gerçekleştirebilecek. Honda mühendisliği imzasını taşıyan motosiklet modelleri ile test sürüşüne katılabilmek için katılımcılar, hondamotosikletgunleri.com web sitesi üzerinden form doldurarak randevu oluşturabilecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL AKTİVİTELER

Yetişkinlerin yanı sıra çocukların da keyifli bir hafta sonu geçirmesi için birbirinden farklı etkinliklerin sunulacağı Honda Motosiklet Günleri’nde çocuklara, Honda’nın dünya çapında uyguladığı Ayatorii Eğitimi verilecek. Temel trafik ve güvenlik kurallarının yer aldığı Ayatori Eğitimi’ne ek olarak çocuklara özel oyun alanları ve boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek.