S-Cross, Vitara, Swift, Jimny... Suziki'den Mayıs 2025 için yüzde 0 faizli indirim kampanyası

Japon üretici Suzuki, Mayıs ayına özel olarak düzenlediği kampanya fırsatları duyurdu. S-Cross, yenilenen Vitara ve Jimny modelleri için sunduğu 250 bin TL’ye 0 faizli krediye ek olarak, 2024 ve 2025 model yılı araçlara özel avantaklara gelin birlikte göz atalım.

Akıllı Hibrit teknolojisi ve üstün arazi yeteneklerine sahip sağlam modelleriyle öne çıkan Suzuki, mayıs ayına S-Cross, yenilenen Vitara ve Jimny modelleri için sunduğu 250 bin TL’ye 0 faizli krediye ek olarak, 2024 ve 2025 model yılı araçlara özel farklı ve cazip nakit alım avantajlarıyla güçlü bir başlangıç yaptı.

Suzuki, Yeni Swift’i satın almak isteyenlere tüm model yıllarında yüzde 0 faizli 200 bin TL kredi ve 2024 model yılı araçlara özel ek 40 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

4x4 B-SUV segmentinin öncü modeli Suzuki S-Cross ve yenilenen Vitara modellerinde ise kullanıcılar mayıs ayı boyunca tüm model yıllarında yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi ve 2024 model yılı araçlara özel ek 120 bin TL nakit alım desteğinden faydalanabilecek.

Marka, üstün arazi sürüşü yeteneklerine sahip ikonik Jimny modelinde yüzde 0 faizli 250 bin TL kredi fırsatını da devreye aldı. Tüm bu avantajların yanı sıra Suzuki, tüm modellerinde Garantim ON’da programıyla 10 yıla varan garanti imkanı sağlıyor.