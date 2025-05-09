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98 yaşındaki savaş gazisi Tesla'yı tankla ezerek Musk'a meydan okudu! "Faşizmi yine ezeceğiz!"

Kaynak: Dış Haberler
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Led By Donkeys tarafından düzenlenen protesto gösterisinde, 98 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Ken Turner, Sherman tipi bir tankla Tesla Model 3'ü ezerek dünyaya seslendi.

İngiltere'de yaşanan sıra dışı protestoda, 98 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Ken Turner, bir Sherman tankı ile Tesla Model 3'ü ezerek Elon Musk'a meydan okudu. "Faşizmi daha önce ezdik, yine ezeceğiz!" diyen Turner, Musk'ın Avrupa'daki aşırı sağ hareketlere destek verdiğini iddia etti.

"HEİL TESLA!" SKANDALI

Protestoyu organize eden faşizm karşıtı aktivist grup Led By Donkeys, Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) gibi partilere destek verdiğini iletti. Grup, daha önce de Berlin'deki Tesla fabrikasına "Heil Tesla" projeksiyonu yansıtarak büyük yankı uyandırmıştı.

AVRUPA'DA TESLA SATIŞLARI ÇAKILDI!

Musk'ın siyasi hamleleri sonrası, Avrupa'da Tesla satışları 2025'in ilk çeyreğinde sert bir düşüş yaşayarak infiale yol açmıştı.

"MUSK FAŞİZMİ ZENGİNLEŞME ARACI YAPIYOR!"

Led By Donkeys'in sözcüsü, "Musk Tesla'dan elde ettiği serveti aşırı sağcı partileri desteklemek ve demokrasiyi aşağılamak için kullanıyor. İnsanlar bu durumu gördükçe Tesla araçlarına olan ilgi azalacak," ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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