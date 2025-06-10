Toyota’nın küçük şehirli SUV modeli yenilendi: Aygo X

Avrupa pazarında büyük beğeni toplayan ve satışa sunulduğu 2022 yılından bu yana 287 bin adetten fazla satışla başarısını ortaya koyan kompakt şehir içi crossover modeli Aygo X yenilendi. Sınıfında ilk defa tam hibrit motora sahip olan modelin bagaj hacmi ise 231 litre, işte detaylar:

Toyota'nın cesur kompakt şehir içi crossover modeli Aygo X, segmentine ilk kez tam hibrit teknolojisini sunan SUV olarak ön plana çıkıyor. Avrupa'da tasarlanıp üretilen yeni Aygo X, WLTP verilerine göre piyasadaki şarj edilebilir olmayan araçlar arasında en düşük CO2 emisyonuna sahip.

2022'den bu yana Avrupa yollarında 287.000'den fazla satılan Aygo X, Toyota'nın ünlü hibrit teknolojisiyle daha da erişilebilir hale getirecek model olarak lanse ediliyor. Yenilenen versiyonda ise daha fazla güç ve keskin hızlanma sunarken, maksimum 116 HP’lik güç çıkışıyla şehir içi sürüşe uygun çeviklik sağlıyor. Araç 0'dan 100 km/s hıza 10 saniyenin altında ulaşırken 86 g/km CO2 emisyonuyla sınıfının lideri konumuna yerleşiyor.

DAR SOKAKLARA GÖRE DİZAYN EDİLMİŞ

Yeni Aygo X, Yaris ve Yaris Cross'ta kullanılan güç aktarma sisteminin aynısına ev sahipliği yapıyor. Araçta yer alan iki pil hücresi ise arka koltukların altında zeminin genişliği boyunca yan yana konumlandırılmış. Bu sayede 2.430 mm dingil mesafesine ulaşan Aygo X, düşük ağırlık dengesi ile saha iyi bir sürüş ve 231 litrelik bagaj hacmi sağlıyor.

Toyota Global New Architecture (TNGA) GA-B platformu üzerinde geliştirilen Aygo X 4,7 metrelik dönüş yarıçapı sayesinde dar şehir içi alanlarda kolay manevra imkanı sağlıyor. Ayrıca, geliştirilmiş ses yalıtımı bileşenleri ve kalınlaştırılmış pencere camları sayesinde daha sessiz ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuluyor.

Güvenlikte de iddialı olan model, Toyota Safety Sense teknolojisiyle kapsamlı güvenlik ve sürücü yardım paketi sunuyor. Gelişmiş Ön Çarpışma Sistemi, Şerit İzleme Asistanı ve Yol İşareti Asistanı gibi özelliklerin yanı sıra, ilk kez kablosuz güncellemelerle (OTA) destekleniyor.

Tasarımında güncellenmiş ön ızgara, yeni kaput ve farlarla daha güçlü ve sofistike bir duruş sergileyen Aygo X, opsiyonel iki tonlu renk şeması ve GR SPORT versiyonuyla sportif bir görünüm de sunuyor. Toyota Aygo X, ilk Avrupa pazarlarında 2025 yılı sonunda satışa sunulması planlanıyor.