Birbirinden iyi 15 model! İşte 1,6 milyon TL'ye satın alınabilecek en iyi ikinci el araçlar

Otomobil almak isteyenler bu listeye dikkat! 2025 Haziran ayında 1,6 milyon TL'ye kadar alabileceğiniz en iyi ikinci el otomobiller sıralandı. Premium segmentten elektrikli araçlara, D segmenti sedanlardan geniş SUV'lara kadar pek çok seçenek bu listede...

Otomobilini değiştirmek isteyenler ikinci el modellere yönelmeye devam ediyor. İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik de sürerken, bir YouTube kanalı, 2025 yılı için 1.6 milyon TL bütçeyle alınabilecek en iyi otomobilleri derledi.

Otomobil almayı düşünenler için yol gösterici niteliğindeki bu rehberde, premium segmentten elektrikli araçlara, D segmenti sedanlardan geniş SUV'lara kadar birçok farklı kategori ve model mercek altına alındı.

Listede yer alan araçların tümü, otomatik şanzımanlı ve 2018 model ve üzeri seçenekler arasından seçildi. Premium segmentte ikinci el seçeneklerden sıfır kilometre SUV’lara kadar uzanan liste YouTube'da yayın yapan 'Otomobil Günlüklerim' isimli kanal tarafından ele alındı.

İşte 1,6 milyon TL'ye kadar alınabilecek en iyi ikinci el otomobiller...

AUDİ A3 (2018 MODEL ÜSTÜ)

1.5 turbo benzinli motorlu. Genellikle 100.000 km civarında bulunabilir. Donanımına göre yorulmuş ve ufak tefek para harcatacak modeller denk gelebilir.

AUDİ A4 B9 (2018'Lİ MODELLER)

1.4 litrelik Turbo FSI 150 beygirlik versiyonu. Temiz bir hali bu paraya rahatlıkla alınabilir. A3 ile benzer masraf ve kronik problem potansiyeli var. Estronic (DSG) şanzımanlı. Premium segmentte alınabilecek en yeni ve düzgün otomobillerden biri olarak tavsiye edilir.

HONDA CİVİC FE1 ( 2018 MODEL ÜSTÜ)

50.000 km altında bulunabilir. 129 beygir LPG'li ve 182 beygir benzinli versiyonları var. 182 beygir benzinli olanı tavsiye edilir. Executive veya Elegance donanım paketi. Piyasa değerinin üzerinde satıldığı düşünülüyor.

MİNİ COOPER (2021-22)

1.5 B38 motorlu. 7 ileri şanzımanla geliyor. 3 silindirli ve önden çekişli. Düşük kilometreyle (10.000-12.000 km) bulunabilir. Tarz açısından emsali az, bu fiyat bandına göre pahalı olsa da sorunsuz kullanılabilir.

HYUNDAİ IONİQ 6 ( 2018 MODEL ÜSTÜ)

Advance donanım paketi bu fiyata alınabilir ve kesinlikle tavsiye edilir. Çok düşük tüketime sahip, en verimli elektrikli sedan. 50 kW net NMC batarya, 429 km menzil. 800 volt mimarili. 150 kW'a kadar şarj alabildiği belirtiliyor (teknik veriler 11-350 kW dese de). Listenin 2. sırasında yer alır. Isı pompası var.

PEUGEOT 508 (2018 MODEL ÜSTÜ)

PSA grubunda D segmenti bir tercih. 1.5 dizel 8 ileri tork konvertörlü otomatik Allure donanım paketi tavsiye edilir (1.6 Puretech motorunun parça/piyasa problemi yaşatabileceği belirtiliyor).

SKODA OCTAVİA (2018 MODEL ÜSTÜ)

Yaklaşık 40.000 km bandında bulunabilir. 1.0 ETSI (mild hybrid TSI) motorlu. Premium donanım paketi tavsiye edilir (opsiyonel masajlı koltuk bulunabilir). Çok verimli, az yakıyor ve çok konforlu (508'den daha konforlu olduğu belirtiliyor). C segmenti. Listenin 4. sırasında yer alır.

VOLKSWAGEN GOLF LİFE (2023)

C segmenti hatchback. DSG şanzımanlı. Otomatik olanları mild hybrid geliyor. Life donanım paketinde ambiyans gibi donanımlar bulunur. Bir tık pahalı olsa da avantajlı, az yakar, yakın vadede harcatmaz.

VOLKSWAGEN PASSAT (2018 MODEL ÜSTÜ)

D segmenti. 1.5 TSI motorlu. Business veya Elegance donanım paketi. Sedan versiyonu kullanışlı, yol tutuşu güzel ve Variant'a göre daha ucuz. Business kesin alınır, Elegance dolu paket olduğu için zorlayabilir. Biraz kilometreli olabilir (100.000 km altı). D segmentinde avantajlı bir otomobil.

ALFA ROMEO TONALE (2018 MODEL ÜSTÜ)

Crossover segment. Yaklaşık 30.000-40.000 km bandında bulunabilir. 1.6 dizel motorlu (Fiat grubundan tanıdık). Çift kavrama şanzımanlı. Ti orta donanım paketi yeterince dolu. Parçası çok pahalı (kaporta, elektrik aksamı). Görsel olarak segmentinde güzel. Hala tercih edilebilir.

CHERY TİGGO 8 PRO (2023)

Çin tarafı, Max değil Pro modeli. 1.6 turbo benzin motor, 183 beygir. Excellent donanım paketini rahatlıkla alınabilir (koltuk soğutmaya kadar tüm donanımlar var). Kocaman bir D segmenti SUV. İkinci elde makul kalan arabalardan. Yakıt tüketimi yüksek. Diğer markalardan çok ekstra kronik problemi yok. Büyük ve donanımlı. Listenin 3. sırasında yer alır, Octavia'yı geçtiği belirtilir.

HYUNDAİ IONİQ 5 (2018 MODEL ÜSTÜ)

Advance versiyonu alınabilir (Progressive alınamıyor). 170 beygir motorlu. Ionic 6'ya göre daha büyük ve yüksek. 440 km menzilli 63 kW batarya. NMC katotlu. Daha yüksek şarj hızı (190 kW civarı). 800 volt mimarili. Ionic 6'ya göre 5 kW civarında daha fazla yakar. Isı pompası var.

PEUGEOT 408 (2018 MODEL ÜSTÜ)

Tarz olarak güzel, Crossover. 1.2 Puretech motorlu. Allure versiyonu satın alınabilir. Motorunun kronik problemi var (trigerin yağ içinde çapak biriktirmesi, yağ pompasını tıkaması, 40.000 km'de triger değişimi gerekmesi). Yeniliği sayesinde diğer parçaların da yeni olması avantajı. Kronik problemi bilinse de yeniliğinden dolayı tercih edilebilir.

TOGG T10X (GÜNCEL MODEL, V2 UZUN MENZİL)

Listenin en verimli arabalarından biri. Arka-ön koltuk ısıtması. 218 beygir motor. 88 kW NMC katotlu 800 volt mimarili batarya. 520 km menzil. Isı pompası yok. Hızlı şarj (180 kW DC, 22 kW AC). Bu paraya avantajlı bir otomobil. Listenin 1. sırasında yer alır, düşük kilometrede bulunabilir.

TESLA MODEL Y (2018 MODEL ÜSTÜ)

Yaklaşık 1.650.000 TL bandında nadir bulunabilir. Eğer bulunursa düşünülebilir.