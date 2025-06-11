330 bin TL'ye elektrikli 5 kişilik otomobil! Şaka değil... İşte Chery QQ Domi'nin özellikleri

Otomotiv devi Chery, yeni kompakt şehir otomobili QQ Domi’yi tanıttı. Çin’de 8.300 dolar (yaklaşık 330 bin TL) başlangıç fiyatı ile satışa sunulan tamamen elektrikli model, iki farklı donanım seviyesi ve batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. Avrupa ve Türkiye pazarlarında satışa sunulması halinde A ve B segmentinde rekabet oluşturacak güce sahip QQ Domi’ye gelin yakından bakalım.

Tamamen şehir içi kullanımına odaklanan elektrikli kompakt hatchback modeli QQ Domi, uygun fiyatı, düşük enerji tüketimi, pratik park kolaylığı ve yeterli teknoloji donanımıyla öne çıkıyor.

Çin’de resmi satışı başlayan araç, 5 kişilik oturma kapasitesiyle mikro elektrikli araç kategorisinde konumlandırılıyor. İki farklı menzil seçeneğiyle satışa çıkan QQ Domi’nin 305 kilometre menzile sahip baz versiyonu 8.300 dolardan (yaklaşık 330 bin TL), 403 kilometre menzile sahip üst donanım versiyonu ise 9.700 dolardan (yaklaşık 380 bin TL) kullanıcılarla buluşuyor.

TÜRKİYE’DE 1 MİLYON TL ALTINDA SATILABİLİR

Chery’nin Türkiye’de planladığı fabrika yatırımı ve buna bağlı olarak alacağı gümrük teşvikleri sayesinde QQ Domi’nin Türkiye pazarında 1 milyon TL'nin altında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulması muhtemel.

Henüz bu konuda resmi bir açıklama olmasa da, bu gelişme A ve B segmentindeki Hyundai Inster, Hyundai i10, Kia Picanto, Renault Clio ve yeni nesil Renault 5 gibi modeller için ciddi bir rekabet anlamına geliyor.

Uygun fiyatı ve sunduğu menzil seçenekleriyle QQ Domi, şehir içi ulaşımda elektrikli araç arayan kullanıcılar için mantıklı bir çözüm olabilir.

CHERY QQ DOMI'NİN ÖZELLİKLERİ

Kompakt A segmenti otomobillerin boyutlarına sahip QQ Domi, 3.720 mm uzunluğunda, 1.700 mm genişliğinde ve 1.608 mm yüksekliğinde. Bu ölçülerle Suzuki Swift ve Hyundai Inster gibi modellerle benzer bir ayak izine sahip.

Ancak aracın elektrikli mimarisi sayesinde elde edilen 2.520 mm’lik dingil mesafesi, iç mekânda beklenenden daha geniş bir hayat alanı sunuyor. Dışarıdan A segmentinde görünen QQ Domi, içeride ise neredeyse bir B-SUV ferahlığı vadediyor.

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Aracın tasarımı, yuvarlak hatlar, mercekli LED farlar, gizli kapı kolları ve yüzen tavan efekti veren siyah C sütunu ile genç ve dinamik bir çizgiye sahip. Arka bölümde ise stop lambalarını birleştiren siyah kaplama, ön tasarımla uyumlu sportif bir görünüm sağlıyor. Dış renk seçenekleri arasında kar beyazı, gök mavisi, meteor gümüşü ve kızıl pembe yer alıyor.

İç mekânda ise kullanıcı dostu teknolojik donanımlar öne çıkıyor. İki farklı renk teması siyah-gri ve pembe-gri ile sunulan kabin, hem kadın hem erkek kullanıcıları hedef alıyor.

Temel donanımlar arasında 7 inç dijital gösterge paneli, 10,2 inç merkezi dokunmatik ekran, sesli komut sistemi, anahtarsız giriş, uzaktan mobil uygulama üzerinden kontrol ve 40/60 oranında katlanabilir arka koltuklar bulunuyor.

Vites seçici direksiyon kolonuna entegre edildiği için orta konsol oldukça ferah. Ön koltuklar tek parça formda, arka koltuklar ise maksimum alan verimliliği sağlayacak şekilde tasarlanmış.

TAM ŞARJA 30 DAKİKADA ULAŞIYOR

QQ Domi’nin tüm donanım seviyelerinde, önden çekişli ve 40 kW (yaklaşık 54 HP) güç üreten, 110 Nm tork sunan bir elektrik motoru görev yapıyor.

Batarya tarafında ise 305 km menzil sağlayan 28,5 kWh ve 405 km menzil sağlayan 39,33 kWh LFP batarya seçenekleri yer alıyor. Her iki versiyon da hızlı şarj desteği sayesinde %30’dan %80’e yaklaşık 30 dakikada ulaşabiliyor.

Üst donanımda yer alan 405 km menzilli versiyon ayrıca harici cihazlara elektrik verebilme (V2L) özelliği ile donatılmış.

🔋 İşte Chery QQ Domi'nin Özellikleri