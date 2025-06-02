Çinliler yine yaptı yapacağını! 250 bin TL'ye 4 kişilik elektrikli otomobil

Çinli Geely markası, Auto Shanghai 2025 fuarında, Panda Mini EV isimli modelinin yenilenmiş versiyonlarını tanıttı. Panda Mini EV'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 45.000 yuan yani 240.000 TL.

İlk olarak Şubat 2023'te Çin'de tanıtılan ve segmentleri arasında en popüler araçlardan olan Wuling Hongguang Mini EV’ye rakip olarak piyasaya sunulan Geely Panda Mini fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekti.

Geely, şehir içi ulaşım odaklı kompakt elektrikli modeli Panda Mini EV’yi geçen ay tanıtmıştı.

Panda Mini EV, 17 kWh kapasiteli bataryasıyla tam dolu halde yaklaşık 200 kilometrelik CLTC menzili sunuyor.

Geely, bu kompakt modeli ülkenin Wuhan kentindeki üretim tesisinde montajlıyor. Panda Mini EV'nin pazara sürülmesi, özellikle Wuling MINI EV’nin yakaladığı büyük çıkışa karşı güçlü bir cevap niteliği taşıyor.

PANDA MINI EV'İN TASARIMI

Araç tasarımıyla da Çin’de oldukça popüler olan Changan Lumin ve Wuling MINI EV gibi modellerle benzerlikler gösteriyor.

Geely, bu segmentte rekabeti artırırken aynı zamanda şehir yaşamına uygun, çevreci ve ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor.

PANDA MINI EV ÖZELLİKLERİ

Elektrikli minik otomobil Panda Mini EV, 4 kişilik iç mekanı, 210 km menzil, 100 km/s son sürat sunan teknolojisi ve 250 bin liralık Çin fiyatıyla ilginç bir mikromobilite alternatifi.

4 kişilik araçta arka koltuklar yatırılınca 800 litre bagaj elde ediliyor.

PANDA MINI EV FİYATI

Panda Mini EV'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 45.000 yuan yani 240.000 TL.

Fotoğraftaki turuncu renkli, en pahalı versiyonu ise 47 bin yuan (6.500 USD) yani 250.000 TL.

İÇ MEKAN HEM SEVİMLİ HEM DE MODERN

Bu elektrikli aracın, 30 kW'lık bir elektrik motoru ve 17 kWh'lik bataryası bulunuyor.