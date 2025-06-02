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Çinliler yine yaptı yapacağını! 250 bin TL'ye 4 kişilik elektrikli otomobil

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Çinliler yine yaptı yapacağını! 250 bin TL&#039;ye 4 kişilik elektrikli otomobil
T-Otomobil Haberleri

Çinli Geely markası, Auto Shanghai 2025 fuarında, Panda Mini EV isimli modelinin yenilenmiş versiyonlarını tanıttı. Panda Mini EV'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 45.000 yuan yani 240.000 TL.

İlk olarak Şubat 2023'te Çin'de tanıtılan ve segmentleri arasında en popüler araçlardan olan Wuling Hongguang Mini EV’ye rakip olarak piyasaya sunulan Geely Panda Mini fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekti.

Geely, şehir içi ulaşım odaklı kompakt elektrikli modeli Panda Mini EV’yi geçen ay tanıtmıştı.

Panda Mini EV, 17 kWh kapasiteli bataryasıyla tam dolu halde yaklaşık 200 kilometrelik CLTC menzili sunuyor.

Geely, bu kompakt modeli ülkenin Wuhan kentindeki üretim tesisinde montajlıyor. Panda Mini EV'nin pazara sürülmesi, özellikle Wuling MINI EV’nin yakaladığı büyük çıkışa karşı güçlü bir cevap niteliği taşıyor.

Çinliler yine yaptı yapacağını! 250 bin TL'ye 4 kişilik elektrikli otomobil - 1. Resim

PANDA MINI EV'İN TASARIMI 

Araç tasarımıyla da Çin’de oldukça popüler olan Changan Lumin ve Wuling MINI EV gibi modellerle benzerlikler gösteriyor.

Geely, bu segmentte rekabeti artırırken aynı zamanda şehir yaşamına uygun, çevreci ve ekonomik bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Çinliler yine yaptı yapacağını! 250 bin TL'ye 4 kişilik elektrikli otomobil - 2. Resim

PANDA MINI EV ÖZELLİKLERİ

Elektrikli minik otomobil Panda Mini EV, 4 kişilik iç mekanı, 210 km menzil, 100 km/s son sürat sunan teknolojisi ve 250 bin liralık Çin fiyatıyla ilginç bir mikromobilite alternatifi.

4 kişilik araçta arka koltuklar yatırılınca 800 litre bagaj elde ediliyor.

Çinliler yine yaptı yapacağını! 250 bin TL'ye 4 kişilik elektrikli otomobil - 3. Resim

PANDA MINI EV FİYATI

Panda Mini EV'nin Çin'deki başlangıç fiyatı 45.000 yuan yani 240.000 TL.

Fotoğraftaki turuncu renkli, en pahalı versiyonu ise 47 bin yuan (6.500 USD) yani 250.000 TL.

İÇ MEKAN HEM SEVİMLİ HEM DE MODERN

Bu elektrikli aracın, 30 kW'lık bir elektrik motoru ve 17 kWh'lik bataryası bulunuyor.

KategoriÖzellik
Motor 
Motor Gücü41 HP
Tork110 Nm
Azami Hız100 km/s
0-100 km/s15+ s
Motor SayısıSingle Motor
Sürüş SistemiRWD (Arkadan İtiş)
Motor TürüPermanent Magnet Synchronous Motor
  
Batarya ve Şarj 
Batarya Kapasitesi17.03 kWh
Menzil (CLTC)200 km
DC Şarj Hızı-
AC Şarj Hızı22 kW
DC Şarj Süresi-
AC Şarj Süresi60 dakikadan daha az
Ortalama Tüketim9.8 kWh / 100 km
Şehir İçi Tüketim-
Şehir Dışı Tüketim-
  
Boyutlar ve Ağırlık 
Ağırlık797 kg
Uzunluk3065 mm
Genişlik1522 mm
Yükseklik1610 mm
Bagaj Hacmi69-800 litre
Dingil Mesafesi2015 mm
Yerden Yükseklik170 mm
  
Diğer Bilgiler 
Araç TürüHatchback
Çıkış Tarihi2022
Otonom Sürüş-
Üretim YeriÇin
Güvenlik Donanımları-
Isı PompasıYok
V2L (Araçtan Cihaza Enerji)Yok
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