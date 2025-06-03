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Haberler > T-Otomobil > 250 bin TL indirim ve faizsiz kredi! Chery’den haziran 2025 kampanyası: Tiggo8 Pro Max, Tiggo7 Pro Max, Omada 5 Pro...

250 bin TL indirim ve faizsiz kredi! Chery’den haziran 2025 kampanyası: Tiggo8 Pro Max, Tiggo7 Pro Max, Omada 5 Pro...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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250 bin TL indirim ve faizsiz kredi! Chery’den haziran 2025 kampanyası: Tiggo8 Pro Max, Tiggo7 Pro Max, Omada 5 Pro...
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çinli otomotiv devi, gelişmiş teknolojik özellikleri ve sürüş güvenliği ile dikkat çeken modelleri TIGGO8 PRO MAX, TIGGO7 PRO MAX ve OMODA 5 PRO için haziran kampanyasını duyurdu. Nakit alımda 250 bin TL, kredi kullanmak isteyen müşterilere ise 600 bin TL’ye varan fırsatlar sunuluyor, işte detaylar:

SUV modelleri ile Türk tüketicisinin büyük beğenisi yakalayan Chery, haziran ayı boyunca geçerli olan nakit alım indirimleri ve kredi olanakları ile yeni bir SUV sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

TIGGO7 PRO MAX
Tiggo7 Pro Max

TIGGO7 PRO MAX'E ÖZEL KAMPANYA

Bu kapsamda TIGGO7 PRO MAX‘in 2025 model yılı Intelligent versiyonunda bireysel müşterilere özel, 230.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi olanağı, Exceptional versiyonunda ise 250.000 TL nakit indirimi ve 300.000 TL 11 ay kredi avantajı sağlanıyor.

Tiggo 8 Pro Max
Tiggo8 Pro Max

TIGGO8 PRO MAX İÇİN 600 BİN TL KREDİ

Gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanmış 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli TIGGO8 PRO MAX’in 2025 model yılı Exceptional versiyonunda ticari müşterilere özel 250.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi avantajı yer alıyor.

Bununla birlikte bireysel müşterilere özel, TIGGO8 Pro Max’in Intelligent versiyonunda geçerli 200.000 TL nakit indirimi ve Exceptional versiyonunda geçerli 250.000 TL nakit indirimi sunuluyor.

Chery TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik sürüş deneyimine odaklanan 7 kişilik geniş hacimli bir SUV modeli olarak öne çıkıyor.

Markanın Türkiye’deki “Amiral Gemisi” pozisyonunda konumlandırdığı Chery TIGGO8 PRO MAX, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6” bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540° Görüş Sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavanı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltukları ile premium konfor duygusunu yaşatıyor.

ModelVersiyonMüşteri TürüNakit İndirimi (TL)Kredi TutarıVade & Faiz
TIGGO7 PRO MAXIntelligentBireysel230.000 TL300.000 TL11 Ay
 ExceptionalBireysel250.000 TL300.000 TL11 Ay
TIGGO8 PRO MAXIntelligentBireysel200.000 TLYok-
 ExceptionalBireysel250.000 TLYok-
 ExceptionalTicari250.000 TL600.000 TL6 Ay – %0 Faiz
OMODA 5 PROIntelligentBireysel200.000 TL200.000 TL11 Ay
 ExceptionalBireysel225.000 TL200.000 TL11 Ay
Omada 5 Pro
Omada 5 Pro

OMODA 5 PRO MODELİNDE 225.000 TL NAKİT İNDİRİMİ

Dinamik tasarımıyla öne çıkan OMODA 5 PRO’nun 2025 model yılı Intelligent versiyonunda haziran ayına özel olarak bireysel müşterilere 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi avantajı bulunuyor.

OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise 225.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL 11 ay bireysel kredi avantajı sunuluyor. Chery, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sunduğu modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı sağlıyor.

 

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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