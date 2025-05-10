Chery, Nisan ayında satış rekoruyla büyümeye devam ediyor!

Çinli otomotiv devi Chery’in satışları Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 10,3 artışla 200 bin adedi aştı, ilk dört ayda toplam satışlar 820 bin adedi geçerken markanın yeni nesil enerjili (NEV) satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artışla 61 bin 200 adede ulaştı…

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Chery, global pazardaki büyüme hamlesiyle dikkat çekici satış rakamlarına ulaşmaya devam ediyor. Nisan ayına ilişkin operasyonel verilerini açıklayan Chery Global, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 200 bin 760 adetlik araçla satışlarını, 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 artırmış oldu.

Şirket, yeni enerji sistemlerine sahip araçların satışları ise yüzde 85,5 büyüdü ve 61 bin 223 adede ulaşarak büyüme hızındaki artışa dikkat çekti. Chery’nin toplam satışları ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 artarak 820 bin adedi aşarken, yeni enerji aracı (NEV) satışları yüzde 140,7 artarak 224 bin 629 adede ulaştı. Chery'nin küresel kullanıcı tabanı, küreselleşme stratejisinin derinleşmesi ve pazar farkındalığının artmasıyla birlikte nisan ayı sonu itibarıyla 16,5 milyonu aştı.

SUPER HİBRİT TEKNOLOJİSİYLE İDDİALI GELİYOR

Marka, Chery Super Hibrit teknolojisini (CSH) 2025 Şangay Otomobil Fuarı ve Chery Uluslararası İş Konferansı'nda dünyaya tanıtmıştı. Dinamik sistemler alanındaki uzmanlığını ortaya koyan şirket, “seçkin teknoloji” ve “genel değer erişilebilirliği” ilkelerini temel alıyor. TIGGO9 ve ARRIZO8 CSH modelleri, dayanıklılık testinde sektör lideri performans göstererek, şarj-deşarj modunda toplam 1.400 kilometrenin üzerinde menzil ve 100 kilometrede 4,2 litre yakıt tüketimi kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Öte yandan Chery, 2025 Şangay Otomobil Fuarı'nda tamamen yeni HIMLA pikap serisini örtüsünü kaldırdı. Kompakt segmentten orta ve büyük hacimli segmente kadar araçları kapsayan ürün gamında benzinli, dizel ve NEV seçenekler yer alıyor. Akıllı teknolojisi ve arazi kabiliyetiyle pick-up kavramının çok yönlülüğünü yeniden tanımlıyor. HIMLA, Chery ürün gamındaki bir açığı kapatmakla kalmıyor, aynı zamanda “içten yanmalı motor-elektrikli araç” sinerji stratejisini yeni bir aşamaya taşıyor ve kullanıcılarına dünya genelinde farklı seyahat seçenekleri sunuyor.

Chery, CSH’nin yardımıyla TIGGO ve ARRIZO serilerinin hibrit versiyonlarını da hızlandırıyor. İçten yanmalı motor, hibrit ve elektrikli araç teknolojilerini birleştiren çok yönlü bir elektrikli araç yol haritası geliştiriyor.