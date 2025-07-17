Skoda’dan yaz kampanyası: 12 ay vadeli 1 milyon TL kredi!

Temmuz kampanyası kapsamında binek ve SUV modellerinde birbirinden cazip fiyatlar sunan Skoda, Octavia ve Superb modelleri için 1.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

Skoda, temmuz ayına özel avantajlı satış kampanyalarıyla yaza yeni bir otomobille girmek isteyenlere çok cazip teklifler sunuyor. Bu kapsamda Skoda’nın sedan konforunu premium segment düzeyinde sunan otomobili Superb için marka, temmuz ayına özel avantajlı fiyat ve tüzel müşterilere 12 ay vadeli, yüzde 2,49 faiz oranı ile 1.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunuyor.

Öte yandan Skoda B-SUV sınıfındaki dinamik modeli Kamiq ile sportif tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan otomobili Scala Monte Carlo için 200.000 TL’ye kadar, 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faiz oranlı kredi desteğinden yararlanabiliyor.

Markanın en çok tercih edilen modeli Octavia içinse Skoda, tüzel müşterilere 12 ay vadeli, yüzde 2,49 faiz oranı ile 1.000.000 TL’ye kadar finansman desteği sunuyor. Temmuz sonuna kadar sürecek ve tüm yetkili satıcılarda geçerli kampanya kapsamında marka, müşterilerin ödeme taleplerine göre farklı kredi seçenekleri teklif ediyor.