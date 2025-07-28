Rusya'dan ABD'ye sert "ultimatom" uyarısı! "İsrail ya da İran değiliz"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Trump’ın Putin’e verdiği 50 günlük ateşkes süresini kısaltma planını “ültimatom oyunu” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi. Medvedev, bu yaklaşımın Rusya-Ukrayna değil, ABD ile savaşın kapısını aralayabileceğini savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile "ültimatom oyunu" oynadığını belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır." dedi.

"İRAN YA DA İSRAİL İLE KARIŞTIRMAYIN"

Medvedev, Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağını açıklamasına yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Rusya'nın, İsrail veya İran olmadığına işaret eden Medvedev, "Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor. Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ın eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yolundan gitmemesi gerektiğini belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağını söylemişti.