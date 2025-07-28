Avrupa'da Rus gazı tamamen devre dışı kalacak! "ABD'nin sözü geçecek"

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle sürerken, ABD ve AB arasında kritik adımlar gerçekleşiyor. AB, ABD ile ticaret anlaşmasının bir parçası olarak Rus gazını tamamen devre dışı bırakarak yerine Amerikan gazını kullanmayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB) ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Trump arasında İskoçya’nın Thornbury kentinde 27 Temmuz’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kapsamlı bir ticaret anlaşmasına imza attı.

RUS GAZI "OUT", ABD GAZI "IN"

Ukrayna merkezli UATV haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Von der Leyen, müzakerelerin ardından düzenlenen basın toplantısında anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre, AB ve ABD arasında ticaretin büyük bölümünü kapsayan ürünlerde tek tip yüzde 15 gümrük tarifesi uygulanacak. Bu tarife; otomobiller, yarı iletkenler ve ilaçlar gibi birçok sektörü kapsıyor. Von der Leyen, “Bu oran net bir üst sınırdır, katmanlı değildir ve her şeyi içerir” dedi.

Stratejik ürünlerde ise taraflar arasında “sıfıra sıfır” tarifesi anlaşması sağlandı.

Bu kategoriye uçak ve parçaları, bazı kimyasallar, yarı iletken üretim ekipmanları, seçili tarım ürünleri, doğal kaynaklar ve kritik hammaddeler dâhil edildi. Listenin ilerleyen dönemde genişletilmesi hedefleniyor.

KOTA SİSTEMİ UYGULANCAK

Çelik ve alüminyum konusuna da değinen Von der Leyen, her iki tarafın da küresel arz fazlası sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Adil küresel rekabetin sağlanması ve aramızdaki engellerin azaltılması için birlikte çalışacağız. Tarifeler düşürülecek, kota sistemi uygulanacak” dedi.

Von der Leyen ayrıca, AB’nin Rus gazı ve petrolüne olan bağımlılığı sona erdirerek, ABD’den sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG), ham petrol ve nükleer yakıt alımlarını artıracağını açıkladı. Bu kapsamda, Amerikan yapay zekâ çiplerinin Avrupa’daki yapay zekâ fabrikalarında kullanılacağı ve ABD’nin teknolojik üstünlüğünün korunmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

AB pazarının Amerikan ürünlerine daha geniş erişim sağlayacağını da belirten Von der Leyen, karşılıklı ticaretin daha da derinleştirileceğini vurguladı.

93 MİLYARLIK ÖNLEM PAKETİ

Daha önce ABD’nin Avrupa ürünlerine yüksek gümrük tarifeleri uygulama tehdidi karşısında, AB'nin 93 milyar avro değerinde karşı önlem paketi hazırladığı hatırlatıldı.

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ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmayı “bugüne kadar yapılan en büyük anlaşma” olarak nitelendirdi. CNN'in haberine göre Trump, AB’nin 750 milyar dolarlık Amerikan enerji kaynağı alımı ve 600 milyar dolarlık ek yatırım yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Anlaşma, aylar süren zorlu müzakerelerin ardından taraflar arasında ticari ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.