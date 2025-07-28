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28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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28 Temmuz Kabine Toplantısı&#039;nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Savunma Sanayi, Rusya-Ukrayna Savaşı, Diplomasi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündem başlıkları kamuoyu tarafından yakından takip edilirken Kabine Toplantısı'ndan alınan kararlar merak edildi. Toplantının ana başlıkları arasında IDEF 2025, Terörsüz Türkiye ve orman yangınları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz 2025’te Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, orman yangınlarından savunma sanayiine, Terörsüz Türkiye sürecinden Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine kadar geniş bir yelpazede önemli mesajlar verdi. Peki, 28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? 

28 TEMMUZ KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR NELER? 

Kabine Toplantısı’nda, son dönemde artan orman yangınlarına karşı mücadele stratejileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarda ihmali bulunan 31 kişinin gözaltına alındığını, Eskişehir ve Hatay’daki yangınlarda hayatını kaybeden 5 orman işçisi, 5 AKUT gönüllüsü ve İskenderun'da aşırı sıvı kaybına bağlı olarak hayatını kaybeden iki askere değinerek, "Hepimizi yasa boğan bu iki hadisenin nedenleri en kısa zamanda ayrıntıları ile netleşecek akabinde ihmali olan varsa gereken yapılacaktır. Devletimiz şehit ailelerimizin yanındadır. Milletimizin tekrar başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 1. Resim

Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, savunma sanayii atılımları ve dış politikadaki gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan IDEF 2025'te 270 ihracat odaklı anlaşma imzalandığını ve savunma sanayiinin yüzde 80 yerlileşme oranına ulaştığını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında barış diplomasisine hız verildiği, 23 Temmuz’daki 3. tur esir takasında en az 1200 kişinin değişiminin kararlaştırıldığı açıklandı. Türkiye’nin barış masasına ev sahipliği yapma hedefi vurgulandı.

28 Temmuz Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı - 2. Resim

KABİNE TOPLANTISI’NIN ÖNE ÇIKAN GÜNDEM MADDELERİ

Kabine, orman yangınlarıyla mücadelede yeni önlemleri kararlaştırdı. Yangınlarda sorumluluğu tespit edilenlere karşı hukuki işlemlerin hızlandırılacağı, AFAD ve itfaiyenin 51 ilde yeniden örgütleneceği açıklandı. Erdoğan açıklamasında, "Şunu da burada açıklamak durumundayım. Malum, 30 büyükşehirimiz var. Belediye Başkanlığı'ndan gelmiş bir Cumhurbaşkanı olarak, itfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler, itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" dedi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Türkiye'nin Eurofighter savaş jeti almasına ilişkin sözlerini değerlendirerek, "Ana muhalefet partisi başkanının şikayet ettiği ülkesini kapalı kapılar ardından sahip çıktığını iddia etmesi eğer doğruysa kıymetli bir adımdır. Biz bundan rahatsız olmayız. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz kendilerini tebrik etmekten yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar." dedi. cevabını verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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