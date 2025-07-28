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Kabine bugün toplanıyor! Gündem yoğun: Orman yangınları, terörsüz Türkiye, Gazze...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orman Yangınları, Terör, Gazze, Türkiye, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündem ile toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının saat 14.00'te başlaması bekleniyor.

ORMAN YANGINLARI GÜNDEMDE

Toplantı gündeminin ilk sıralarında, son bir haftadır Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları yer alıyor. Yangınlara müdahale süreci, alınan önlemler ve bundan sonraki adımlara dair kapsamlı bir değerlendirmenin masaya yatırılması bekleniyor.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' DEĞERLENDİRMESİ

Görüşmelerde ayrıca, terörle mücadelede gelinen son nokta da ele alınacak. TBMM çatısı altında kurulması planlanan yeni komisyon öncesinde yürütülen temaslar ve hazırlık süreci kabinenin gündeminde olacak.

Uluslararası gelişmeler başlığında ise Gazze'de yaşanan insani kriz öne çıkıyor. İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarına uluslararası baskıların artması üzerine birkaç saatlik 'insani ara' kararı alması sonrası bölgedeki durum, kabinede detaylı biçimde değerlendirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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