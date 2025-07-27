AK Parti, MHP ve DEM Parti iki ay boyunca vatandaşın nabzını tutacak! Terörsüz Türkiye için sahaya iniyorlar

Üç parti, kafalardaki soru işaretlerini gidermek için kendi seçmen tabanları ile buluşacak. Terörün bitmesinin Türkiye’nin kalkınmasına yapacağı olumlu etki ve ekonomik refah boyutu anlatılacak.

HABER MERKEZİ ANKARA - Terörsüz Türkiye süreci için AK Parti, MHP ve DEM Parti kendi seçmen tabanları başta olmak üzere, kafalardaki soru işaretlerini gidermek için sahaya inecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan ve sonrasında devlet projesi hâline gelen terörsüz Türkiye sürecine olan toplumsal destek her geçen gün artıyor. Süreç başladığında yüzde 50’ler civarında olan bu destek, PKK’nın silahları imha etme görüntülerinden sonra yüzde 75’i aştı. AK Parti’nin son yaptırdığı kamuoyu yoklamasında bu destek yüzde 75,9 çıkmıştı. Sürece destek artmasına rağmen, neredeyse aynı oranda Öcalan’a veya PKK’ya bir af getirilmesine itiraz var.

Ankara Enstitüsünün son anketinde, Öcalan’a veya PKK’lılara af getirilmesini desteklemeyenlerin oranı yüzde 65’in üzerinde çıkıyor. Öcalan’ın cezaevi şartlarının iyileştirilmesine ise yüzde 69 oranında itiraz ediliyor. Tüm bu tartışmalar ve kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için AK Parti, MHP ve DEM Parti kendi seçmen tabanları başta olmak üzere yaz boyunca vatandaşlarla buluşarak, süreci anlatacaklar. Vatandaşlarla buluşmalarda silah bırakan PKK’lıların toplumsal entegrasyonu başta olmak üzere, terörün bitmesinin Türkiye’nin kalkınmasına yapacak olumlu etki ve ekonomik refah boyutu vurgulanacak. Barışın ve siyasi uzlaşmanın Türkiye’nin bekasındaki önemine dikkat çekilecek.

TÜRKİYE BULUŞMALARI

AK Parti yöneticileri ve milletvekilleri yaz boyunca yapılacak ‘Türkiye Buluşmaları’ toplantılarında terörsüz Türkiye ile neyin amaçlandığını ifade edecek. Şehit ve gazileri rahatsız edecek bir adım atılmayacağını, sürecin bu hassasiyet içinde yürütüldüğü dile getirilecek. AK Parti kurmayları, “Bizim kardeşlik ve vicdanı yönümüz, Türkiye’deki süreci diğer ülkelerdeki süreçlerden ayırıyor. Süreç yönetilirken şehit gazileri incitecek bir adım olmayacak. Buna çok dikkat ediliyor. Ama bazı adımları atamazsak da örgütü başkaları kullanabilir. Bütün bunları anlattığımızda vatandaşımızın yaşanan süreci daha iyi anlayacağını düşünüyoruz” dedi.

MHP'DEN BÖLGE TOPLANTILARI

MHP ise 9 Ağustos’tan itibaren bölgesel toplantılara başlayacak. Toplantıların ilki Erzurum’da yapılacak. Toplantılar Meclis’in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim’e kadar devam edecek. Programda bir il merkez olarak seçilecek, bir gün öncesinde MHPDivan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri,il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri çevre illerde çalışma yapacak. Toplantılara ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlar davet edilecek. Görüşmelerde, Terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye’nin güncel meselelerine dair kapsamlı durum değerlendirmesinde ve fikir alışverişinde bulunulacak.

KONSEPT: ORTAK VATAN

Öte yandan, DEM Parti de yine yaz boyunca başta kendi seçmen kitlesi olmak üzere farklı toplum kesimleri ile bir araya gelerek PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili görüşmeler yürütecek. DEM Parti milletvekilleri ve yöneticileri sahada yapacakları çalışmalarda terörsüz Türkiye’yi anlatacak, ‘ortak vatan’ konseptini işleyecek. DEM Parti bir yandan da sonbaharda yapılacağı belirtilen kongreye hazırlanıyor. DEM Parti’nin hem ambleminin hem de isminin değiştirileceği ifade edilen bu kongre ile daha geniş toplumsal kesimlere hitap edecek yeni bir siyasi yapının oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.