AK Partili Belediye Meclis Üyesi Yüksel silahlı saldırıda öldürülmüştü! 14 kişiye gözaltı

Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı, saldırıda kullanılan araç ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'in dün saat 18.00 sularında Sakarya Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken araç içinden silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: