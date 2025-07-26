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AK Partili Belediye Meclis Üyesi Yüksel silahlı saldırıda öldürülmüştü! 14 kişiye gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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AK Partili Belediye Meclis Üyesi Yüksel silahlı saldırıda öldürülmüştü! 14 kişiye gözaltı
Balıkesir, Havran, AK Parti, Belediye Meclisi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Havran ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı, saldırıda kullanılan araç ve silah ele geçirildi.

Balıkesir'de AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 14 kişi gözaltına alındı.

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Yüksel silahlı saldırıda öldürülmüştü! 14 kişiye gözaltı - 1. Resim

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yüksel'in dün saat 18.00 sularında Sakarya Caddesi'nde motosikletle seyir halindeyken araç içinden silahlı saldırı sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çok yönlü çalışma başlatıldığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

Yürütülen soruşturma kapsamında aynı gün olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, olayda kullanıldığı tespit edilen ve şüpheliler tarafından saklanan araç bulunarak muhafaza altına alınmıştır.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen aralıksız çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüpheli şahıs saklandıkları bölgede takibe alınmış, kaçamayacaklarını anlayınca olayda kullanılan suç aleti silah ile birlikte jandarma birimlerimize teslim olmuşlardır.

Tahkikat kapsamında gözaltında bulunan toplam 14 şüpheli şahıs ile ilgili işlemler Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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